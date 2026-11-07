Un hombre perdió la vida al ser arrollado por una camioneta en el cruce de la prolongación Allende y la calle Nicanor Valenzuela, en el municipio de Lerdo, Durango.

La noche de este viernes, de acuerdo con los reportes, la unidad era conducida por una menor de 16 años, identificada como Daniela, quien circulaba por la prolongación Allende y, al intentar incorporarse a la calle Nicanor Valenzuela, impactó al ciclista.

La víctima fue identificada como Arturo, de 53 años de edad, quien quedó debajo de la camioneta tras el impacto y perdió la vida en el lugar.

Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley.