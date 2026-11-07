Accidentes

Muere Ciclista Arrollado por una Menor en Lerdo, Durango

El hombre de 53 años quedó debajo de la camioneta luego del accidente registrado sobre la calle Nicanor Valenzuela

El hombre de 53 años quedó debajo de la camioneta luego del accidente registrado sobre la calle la calle Nicanor ValenzuelaLa camioneta era conducida por una menor de 16 años. Foto: N+

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La camioneta era conducida por una menor de 16 años

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