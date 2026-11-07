Accidentes

Carro Termina Sobre Muro Divisorio en Guadalupe, Nuevo León

Cierre de laterales y reducción de carriles complican la circulación en Guadalupe

Carro Rojo en guadalupeUn automóvil terminó encima del muro divisorio.Foto: N+

Destacado

Familia se lleva un susto luego de que su automóvil terminara sobre el muro divisorio en Guadalupe. Protección Civil brindó atención a los ocupantes

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Carro Termina Sobre Muro Divisorio en Guadalupe, Nuevo León | N+