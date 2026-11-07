Carro Termina Sobre Muro Divisorio en Guadalupe, Nuevo León

Un automóvil compacto terminó encima del muro divisorio de la avenida Juárez y Exposición, en el municipio de Guadalupe, luego de que su conductor presuntamente no lograra incorporarse a uno de los carriles habilitados debido a las modificaciones viales que se realizan en la zona. De acuerdo con los primeros reportes, el accidente ocurrió cuando el automovilista circulaba por la avenida Azteca, de norte a sur, acompañado de su familia y se disponía a tomar el rumbo hacia el municipio de Juárez, Nuevo León.

Sin embargo, debido al cierre de las circulaciones laterales y la reducción de carriles, el conductor debía incorporarse a una de las dos opciones de circulación disponibles la parte central o el trayecto habilitado para los vehículos. El automovilista explicó que, al intentar ingresar, volteó para observar el paso de otros vehículos y no encontró oportunidad para incorporarse. Posteriormente, perdió de vista el camino y terminó con su automóvil montado sobre el muro central de concreto.

En el vehículo viajaban una mujer adulta mayor, otra mujer de mediana edad y una menor de edad, al momento del percance pasaban por el sitio elementos de Protección Civil del municipio de Juárez, quienes descendieron rápidamente de su unidad para brindar atención a los ocupantes. De manera preliminar, se informó que ninguna de las personas presentaba lesiones de consideración, debido a que el automóvil circulaba a una velocidad aproximada de 30 kilómetros por hora al momento de realizar la maniobra.

Elementos de Tránsito que se encontraban en el sector también acudieron para abanderar el accidente y evitar que otros automovilistas continuaran circulando por ese tramo.

Como consecuencia, los conductores que transitan por la avenida Azteca y se dirigen hacia Juárez deberán realizar su recorrido por la lateral, mientras se espera la llegada de las grúas para retirar el vehículo siniestrado.

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Esta situación podría generar complicaciones adicionales en la circulación, por lo que las autoridades y los cuerpos de auxilio recomendaron a los automovilistas conducir con precaución y tener paciencia mientras se realizan las maniobras correspondientes.

Las autoridades continuarán con las labores en el sitio para restablecer la circulación.

Con información de Adriana Garcino/ Noticias N+

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