Accidentes

Árbol Cae y Aplasta Vehículo en Parque Revolución de Ensenada, Baja California

Paramédicos de Bomberos brindaron atención prehospitalaria a la conductora afectada que sufrió crisis nerviosa

Árbol Cae y Aplasta Vehículo en Parque Revolución de Ensenada, Baja CaliforniaÁrbol Cae y Aplasta Vehículo en Parque Revolución de Ensenada, Baja California | Foto: N+

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