Árbol Cae y Aplasta Vehículo en Parque Revolución de Ensenada, Baja California

La caída de un antiguo árbol de gran tamaño en las inmediaciones del Parque Revolución causó destrozos en dos automóviles y movilizó a los cuerpos de emergencia en Ensenada.

El incidente se registró la tarde de este viernes, en el cruce de la calle Sexta y la avenida Moctezuma y de acuerdo con los reportes en el sitio, el desplome provocó daños parciales en un vehículo tipo sedán que se encontraba estacionado, además de alcanzar a un segundo automóvil que transitaba por la zona en ese preciso momento.

La conductora del vehículo en circulación, una mujer de 66 años de edad, entró en una fuerte crisis de pánico a causa del impacto, por lo que fue atendida de inmediato por paramédicos de la Dirección de Bomberos que acudieron al rescate.

En el área se desplegó un operativo por parte de elementos de Seguridad Pública Municipal y Protección Civil para delimitar la zona de riesgo. A su vez, cuadrillas de Parques y Jardines trabajan activamente con equipo especializado en el seccionado, remoción de troncos y despeje de la vialidad.

JMR