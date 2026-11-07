Accidentes

Chocan Dos Camionetas en la Autopista Amozoc-Perote de Puebla; Hay un Muerto

El copiloto de una de las unidades perdió la vida mientras que los demás ocupantes de los vehículos fueron trasladados a un hospital

Accidente Choque Dos Camionetas Hombre Muerto Autopista Amozoc Perote PueblaUno de los ocupantes perdió la vida. Foto: X @Mau_Jimenz

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Accidente fatal en Puebla: un hombre pierde la vida en choque de camionetas en Amozoc-Perote. Emergencias rescatan a heridos atrapados. Conoce más sobre este suceso.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Chocan Dos Camionetas en la Autopista Amozoc-Perote de Puebla; Hay un Muerto | N+