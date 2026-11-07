Chocan Dos Camionetas en la Autopista Amozoc-Perote de Puebla; Hay un Muerto

Un hombre perdió la vida durante un accidente vial donde estuvieron involucradas dos camionetas en inmediaciones de la autopista Amozoc-Perote en el estado de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el choque entre las dos unidades ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas de este viernes 6 de noviembre de 2026 a la altura del municipio de Amozoc.

Tras la colisión, cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar de los hechos, donde cerraron la circulación vehicular de uno de los carriles para poder atender el incidente.

Además del hombre que perdió la vida, otros ocupantes de los vehículos incluido un bebé quedaron atrapados entre los fierros, por lo que se usó herramienta especializada para su liberación.

Posteriormente los lesionados fueron trasladados a un hospital, esperando que en las próximas horas las autoridades se encarguen de dar más detalles sobre este accidente en la autopista Amozoc-Perote.

Con información de N+

GMAZ