Conductor Pierde el Control y Automóvil Termina Llantas Arriba en Puebla

En la Avenida Circunvalación y calle del Risco a la altura de la colonia la Hacienda en Puebla capital un automóvil volcó quedando llantas arriba.

A pesar de lo aparatoso del incidente, el conductor no resultó lesionado y en cuestión de minutos la unidad fue retirada con apoyo de una grúa.

Al parecer el exceso de velocidad es el común denominador en este cruce de baja movilidad, de acuerdo con vecinos.

Consideran que en dicha intersección faltan señalamientos que obliguen a los conductores a circular con precaución, esto mencionó Carlos un habitante de la zona: “No hay mucha visibilidad, no hay como un paso peatonal seguro las calles no están en muy buenas condiciones, entonces la calle no está muy bien”.

Se exhorta a los conductores que transitan sobre la Avenida Circunvalación que manejen con mayor precaución ante los constantes incidentes registrados.

En otro hecho vial, una conductora en presunto estado de ebriedad, protagonizó aparatoso accidente sobre la 31 Poniente y la calle 27 Sur en la colonia Volcanes de la ciudad de Puebla.

La mujer chocó con el semáforo, se llevó un bolardo, derribó la señalética y un árbol hasta terminar su carrera frente a la fachada de un negocio.

Al escuchar el ruido, los vecinos salieron a ver qué había sucedido y trataron de auxiliar a la mujer, sin embargo, notaron que estaba bajo los influjos del alcohol y decidieron dejarla en la unidad.

Los peritos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron a verificar cómo sucedieron los hechos y a deslindar responsabilidades.

Hasta el momento, no han informado cómo la conductora perdió el control. por esto, la subieron a la patrulla para después tomarle su declaración.

Con información de N+

MCS