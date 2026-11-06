Accidentes

Conductor Pierde el Control y Automóvil Termina Llantas Arriba en Puebla

Un hombre sufrió un accidente cuando circulaba sobre el cruce de la Avenida Circunvalación y calle del Risco a la altura de la colonia la Hacienda

Accidente moviliza a cuerpos de emergencias en Puebla.Volcadura moviliza a cuerpos de emergencias en Puebla. Foto: N+

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Un hombre sufrió un accidente cuando circulaba sobre el cruce de la Avenida Circunvalación y calle del Risco a la altura de la colonia la Hacienda

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