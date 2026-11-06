Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y Cierran Sede en Chihuahua

La mañana de este viernes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación cerraron el edificio sede en la ciudad de Chihuahua, en protesta por los criterios de los exámenes de evaluación del desempeño que se aplicarán del 4 al 15 de diciembre a secretarios, actuarios y oficiales.

Los trabajadores reconocieron que en años anteriores también se han sometido a evaluaciones relacionadas con sus actividades; sin embargo, señalaron que en esta ocasión les informaron que podrían ser despedidos en caso de no acreditar el examen.

De acuerdo con los criterios establecidos, la calificación se integrará de la siguiente manera: 40% corresponderá al examen, 20% a capacitación, 10% a productividad y 10% a comportamiento. El 20% restante se dividirá entre trabajo en equipo, ética y servicio a la ciudadanía.

Ante las inconformidades, el Órgano de Administración Judicial informó, mediante un comunicado, que esta primera evaluación será exclusivamente diagnóstica y no contempla despidos. Precisó que su propósito es identificar necesidades y fortalecer los conocimientos profesionales del personal.

Asimismo, señaló que respeta la libertad sindical y el derecho de los trabajadores a expresar sus inconformidades. No obstante, indicó que la evaluación del desempeño es una obligación legal que debe cumplirse.

Finalmente, el organismo manifestó que mantendrá abiertas las vías de diálogo y brindará herramientas de capacitación para contribuir a mejorar las labores de los trabajadores.