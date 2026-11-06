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Trabajadores del Poder Judicial de la Federación y Cierran Sede en Chihuahua

Los empleados expresaron su inconformidad contra los criterios de evaluación de desempeño y cerraron con candado el acceso principal del edificio

OAJ Responde Ante ProtestaOAJ Responde Ante Protesta. Foto: N+

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Trabajadores del Poder Judicial en Chihuahua cierran edificio en protesta por evaluaciones de desempeño. La administración promete diálogo y capacitación.

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