Seguridad

Fiscal de Tamaulipas Confirma Resultados de Balística por Ataque desde Helicóptero

Las autoridades señalaron que se han recabado diversos elementos de armamento y evidencias balísticas en el lugar de los hechos

Fiscal de Tamaulipas Confirma Resultados de Balística por Ataque desde HelicópteroFiscal de Tamaulipas Confirma Resultados de Balística por Ataque desde Helicóptero. Foto: N+

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Avances en balística tras ataque en Matamoros: Fiscalía de Tamaulipas confirma resultados positivos.

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