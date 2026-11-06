Fiscal de Tamaulipas Confirma Resultados de Balística por Ataque desde Helicóptero

La Fiscalía informó que registra avances en los análisis de balística forense relacionados con el caso de la menor Aranza, quien perdió la vida durante la jornada de violencia registrada el pasado 29 de octubre en Matamoros.

Las autoridades señalaron que se han recabado diversos elementos de armamento y evidencias balísticas en el lugar de los hechos, los cuales son analizados para establecer una correlación que permita fortalecer las investigaciones.

Aunque la Fiscalía mantiene cautela sobre la información que dará a conocer, confirmó que existen resultados positivos en este rubro y adelantó que en los próximos días podría avanzar a una nueva etapa del procedimiento, correspondiente al ejercicio de la acción penal.

Explicó que este tipo de peritajes requiere tiempo para recopilar, analizar y acreditar los elementos necesarios, por lo que no es una labor que pueda concluirse en cuestión de horas.

Por otra parte, la madre de la menor, Claudia Edith, continúa recuperándose físicamente de las lesiones que sufrió durante aquel episodio de violencia.

La mujer señaló que, hasta el momento, ninguna autoridad se ha acercado a la familia para informarles sobre los avances de las investigaciones ni han recibido orientación sobre el procedimiento para presentar las denuncias correspondientes.