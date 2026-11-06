Capturan Feminicida de Christian Ziboney en Culiacán; También Era Agente de la Guardia Nacional

Luego de permanecer cuatro días prófugo, ya fue capturado el presunto responsable del feminicidio de Christian Ziboney, la mujer elemento de la Guardia Nacional que fue asesinada el pasado 2 de noviembre en unos departamentos del fraccionamiento Alturas del Sur en Culiacán.

Fueron elementos de la UNESA de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa quienes ejecutaron una orden de aprehensión contra Erick “N”, de 29 años de edad, por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio; quien era la pareja sentimental de Ziboney y también elemento activo de la Guardia Nacional.

Erick “N” fue puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, autoridad que determinará su situación jurídica.

La Guardia Nacional informó como parte de las investigaciones relacionadas con estos hechos que Erick “N” también era integrante de la corporación.

Tras los hechos el Gabinete de Seguridad de México condenó enérgicamente cualquier acto de violencia ; asimismo, manifestó su plena disposición para continuar apoyando a las autoridades competentes para el esclarecimiento de la muerte de Christian Ziboney.