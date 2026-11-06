Seguridad

Capturan Feminicida de Christian Ziboney en Culiacán; También Era Agente de la Guardia Nacional

Erick 'N' de 29 años de edad, fue detenido por su probable responsabilidad en la muerte de la agente

Capturan al Presunto Feminicida de Christian Ziboney, Guardia Nacional Asesinada en CuliacánCapturan al Presunto Feminicida de Christian Ziboney. Foto: FGE

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Capturan Feminicida de Christian Ziboney en Culiacán; También Pertenecía a la Guardia Nacional | N+