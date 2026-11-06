Autoridades Desmantelan en Puebla Laboratorio para Producir Droga con Valor de 4 Mil MDP

Autoridades federales desmantelaron un laboratorio clandestino utilizado para fabricar metanfetamina en Puebla y repelieron una agresión armada contra personal militar en Sinaloa, donde tres presuntos agresores perdieron la vida.

De acuerdo con un comunicado conjunto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), las acciones se realizaron por separado y contaron con la participación de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional y SSPC.

En el primer operativo, resultado de trabajos de inteligencia e investigación, las autoridades localizaron un laboratorio clandestino en un paraje de la localidad de Agua Escondida el Salitrero, en el municipio de Tlachichuca, Puebla.

El sitio estaba acondicionado en 11 zonas para la producción de drogas sintéticas. En el lugar fueron asegurados 587 costales con precursores químicos y 179 objetos utilizados para la elaboración de metanfetamina, los cuales fueron destruidos e inhabilitados para evitar que volvieran a utilizarse.

La SSPC estimó que el aseguramiento representa una afectación económica de 4 mil 132 millones de pesos para los grupos de la delincuencia organizada.

En un segundo hecho, elementos de la Defensa que realizaban recorridos de reconocimiento y vigilancia en el municipio de Navolato, Sinaloa, fueron atacados a disparos por civiles armados que viajaban en un vehículo.

El personal militar repelió la agresión conforme a los protocolos establecidos. Como resultado del enfrentamiento, tres de los presuntos agresores perdieron la vida.

Además, las autoridades aseguraron tres armas de fuego largas, tres cargadores, 42 cartuchos y un vehículo todoterreno.

La dependencia informó que los hechos fueron notificados al agente del Ministerio Público para que realice las investigaciones y diligencias correspondientes.