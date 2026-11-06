Seguridad

Autoridades Desmantelan en Puebla Laboratorio para Producir Droga con Valor de 4 Mil MDP

Más de 500 costales con presuntos precursores químicos fueron asegurados

Operativos Federales en Puebla y Sinaloa Dejan Tres Muertos y un Laboratorio DesmanteladoAgua Escondida el Salitrero, municipio de Tlachichuca, Puebla. Foto: SSPC

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Operativos en Puebla y Sinaloa: 3 muertos y un laboratorio de metanfetaminas desmantelado. 587 costales de precursores químicos asegurados.

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