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Habrá Afectaciones Viales Hoy en Carretera Industrial de Altamira por Simulacro

Una volcadura de autotanque con 22 toneladas de etileno será el escenario donde participarán distintos cuerpos de emergencia

Habrá Afectaciones Viales Hoy en Carretera Industrial de Altamira por SimulacroColocan Señalización en Carretera Industrial por Simulacro. Foto: N+

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Simulacro en Carretera Industrial afectará vialidad. Se simulará volcadura de autotanque con 22 toneladas de etileno.

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