Habrá Afectaciones Viales Hoy en Carretera Industrial de Altamira por Simulacro

Se realizará un macrosimulacro de emergencia en el Bulevar Petrocel, a la altura del kilómetro 1 de la Carretera Industrial, en el municipio de Altamira, frente a una universidad particular.

El ejercicio está programado de las 10:30 de la mañana a las 12:00 del mediodía y contempla el cierre parcial de un carril lateral para permitir las maniobras de los cuerpos de emergencia.

Como parte del simulacro, se representará la volcadura de un autotanque que transporta 22 toneladas de etileno, por lo que participarán distintas corporaciones de atención a emergencias.

Ante estas actividades, se recomienda a los automovilistas utilizar vías alternas, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones del personal vial para evitar contratiempos.