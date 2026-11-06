Revisa Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX: Trabajadores del Poder Judicial Cierran Calles

Este viernes, personal del Poder Judicial de la Federación (PJF), estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y otras organizaciones salieron a manifestarse a las calles de la Ciudad de México (CDMX); aquí te decimos dónde hay bloqueos hoy, 6 de noviembre de 2026, para que evites el tráfico en las zonas afectadas.

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¿Dónde hay bloqueo hoy en CDMX?

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) alertó, en su agenda de movilizaciones de hoy, por afectaciones viales por las manifestaciones de este viernes en varios puntos de la Ciudad de México.

Bloqueo en Avenida Central en la GAM

Un grupo de personas bloqueó la Avenida Central a la altura de la calle Francisco Morazán, cerca del Metro Villa de Aragón, en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM), por el retiro de espacios en el Deportivo Los Galeana.

Bloqueo en colonia Parque San Andrés

Van más de 24 horas de bloqueo en la Avenida División del Norte en la colonia Parque San Andrés, en la alcaldía Coyoacán, donde vecinos se reunieron para manifestarse contra la construcción de departamentos del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México (Invi) en la calle Inglaterra 70, donde el jueves se cayó un árbol de aproximadamente 20 metros de altura. Como alternativa vial, puedes circular por la Calzada de Tlalpan.

Bloqueo en escuela primaria de la GAM

Padres de familia bloquearon la calle 311 en la colonia Nueva Atzacoalco, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se ubica la escuela primaria General Miguel Negrete, para denunciar, entre otros puntos, casos de bullying y exigir la destitución de la directora del plantel.

Poder Judicial de la Federación

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación entraron en paro indefinido por el descontento ante la aplicación de las nuevas evaluaciones de desempeño de la carrera judicial.

Personal del Poder Judicial de la Federación se manifestó este viernes en varios puntos de la CDMX contra el esquema que podría afectar la estabilidad laboral de los empleados con décadas de servicio. Los puntos con bloqueo son:

Edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Edificio del PJF en la Avenida Insurgentes, a la altura de la Avenida La Paz, en la alcaldía Álvaro Obregón. Después de varias horas, la vialidad fue liberada.

Bloqueo de carriles laterales en Periférico Sur 1950, en el edificio del PJF, en la alcaldía Álvaro Obregón.

Bloqueo en ambos sentidos de la Calzada Ignacio Zaragoza entre Emiliano Zapata y Eje 3 Oriente. Alternativa vial por Fray Servando Teresa de Mier, Congreso de la Unión y Eje 1 Norte.

El contingente que se manifestó en la Avenida Insurgentes y La Paz se trasladó al edificio del Poder Judicial de la Federación en la Avenida Revolución 1508 en la colonia Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón.

Prepa 1 de la UNAM

A las 10:00 horas, estudiantes de la Escuela Nacional Preparatoria (ENP) plantel 1 Gabino Barreda de la UNAM se concentraron en dos puntos del sur de la CDMX, para exigir la expulsión de profesores y personas señaladas por presunto acoso sexual, la optimización del sistema de inscripciones, la reapertura de baños neutros, la transparencia en obras y el cese de represalias por manifestarse.

Bloqueo en Prolongación División del Norte y Avenida Muyuguarda, en la colonia San Lorenzo la Cebada, alcaldía Xochimilco.

Glorieta de Vaqueritos en la Avenida División del Norte y Canal de Miramontes, en la colonia San Bartolo el Chico, en la alcaldía Tlalpan.

Bloqueo en Bucareli y Reforma

Integrantes de la Cooperativa Excélsior se manifestaron en las inmediaciones del edificio del periódico ubicado en la Avenida Bucareli 17, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la conciliación y revisión jurídica de la venta de activos e inmuebles del diario, bajo acusaciones de un presunto fraude histórico en la operación realizada en 2006.

La Línea 7 del Metrobús se vio afectada por el bloqueo en Bucareli y Paseo de la Reforma. Como alternativa vial puedes circular por la Avenida Balderas.

Sindicato de Bomberos Jubilados y Activos de la CDMX

A las 15:30 horas, se concentrarán integrantes del Sindicato de Bomberos Jubilados y Activos en la zona centro de la CDMX, donde realizarán mesas de trabajo con la Directora de Concentración Política del Gobierno de la Ciudad de México por el pago y el retroactivo del aumento salarial.

La concentración será en la Plaza de la Constitución y la Avenida José Pino Suárez, en la colonia Centro Histórico, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Toma tus precauciones y transita por vialidades alternas para evitar las zonas de las protestas de este viernes.

Con información de N+.

RMT