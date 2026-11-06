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Revisa Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX: Trabajadores del Poder Judicial Cierran Calles

Aquí te decimos en qué zonas de la Ciudad de México hay manifestaciones este viernes

Bloqueo del Poder Judicial en Periférico SurBloqueo de personal del Poder Judicial en Periférico Sur, alcaldía Álvaro Obregón. Foto: N+

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Protestas en la CDMX: Poder Judicial, UNAM y más. Infórmate sobre los puntos de bloqueo y planifica tu ruta este viernes.

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