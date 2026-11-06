¿Qué Significa Habeas Corpus, Recurso Legal que le Negaron a Inés 'N' en Estados Unidos?

Un juez federal de Florida, Estados Unidos negó un recurso legal a la mexicana Inés "N", y acá te explicamos qué significa Habeas Corpus en derecho y qué pasará en el caso de la exconductora de televisión.

La expresentadora, que tiene nacionalidad mexicana y española, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el pasado 30 de octubre de 2026 en Miami, Florida, por lo que actualmente se encuentra en un centro migratorio.

Sin embargo, el caso también tiene implicaciones judiciales en México, ya que la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Inés “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión vigente: una por su probable participación en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, y dos más por defraudación fiscal equiparada.

¿Qué significa habeas corpus en derecho?

El término habeas corpus proviene del latín y su significado directo es "que tengas el cuerpo" o "traigas el cuerpo" y esta es una garantía constitucional y legal que protege la libertad individual de las personas.

Este recurso legal permite que cualquier persona detenida pueda ser presentada ante un juez para que se determine la legalidad de su detención y, en su caso, ordene su inmediata liberación.

En México, el juicio de amparo sustituye al habeas corpus y se encuentra regulado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo.

¿Por qué negaron el habeas corpus a Inés?

El juez Jeffrey T. Kuntz, de la Corte Federal del Distrito Sur de Florida, determinó que el recurso legal no podía prosperar porque Gómez Mont todavía no había solicitado una audiencia para revisar las condiciones de su detención y pedir una fianza.

De acuerdo con el documento, la conductora recibió una notificación para comparecer ante las autoridades migratorias tres días después de su detención, debido a que se le señaló como inadmisible por haber ingresado a Estados Unidos en julio de 2021 sin inspección y sin los documentos requeridos.

La resolución señala que Inés Gómez Mont debe ser detenida bajo el apartado 1226(a) de la legislación migratoria estadounidense, por lo que tiene derecho a solicitar una audiencia de fianza para pedir la revisión de su custodia.

Sin embargo, el juez puntualizó que Inés "N" debe solicitar esa audiencia. Por ello, consideró que no había fundamento para el habeas corpus ante la corte federal ya que las autoridades no habían realizado una revisión de su detención, pues todavía no había iniciado ese procedimiento.

PPP