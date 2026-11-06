Internacional

Nuevo Revés a Donald Trump: Jueza Ordena Frenar Obras del Arco Monumental

La togada ordenó que durante 14 días se pare cualquier obra relacionada con uno de los proyectos estrella del mandatario

Maqueta del proyecto de arco monumental que busca construir Donald TrumpMaqueta del proyecto de arco monumental que busca construir Donald Trump. Foto: Reuters

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