Nuevo Revés a Donald Trump: Jueza Ordena Frenar Obras del Arco Monumental

A unos días de la derrota republicana en las elecciones intermedias en Estados Unidos, el presidente Donald Trump volvió a sufrir un revés dentro de su país.

Una jueza federal impidió a primera hora del viernes que el gobierno de Trump inicie las obras de un imponente arco conmemorativo de 76 metros durante 14 días, mientras se revisan las impugnaciones.

Fue la jueza distrito Tanya Chutkan quien emitió la orden de restricción para detener los trabajos, luego de que la Comisión Nacional de Planificación de la Capital aprobará la construcción.

Se trata del más reciente revés para uno de los proyectos más destacados del mandatario en su visión de remodelar Washington.

Y es que luego de que la comisión diera el sí, con una votación de 8-4, tras una audiencia de nueve horas en la que decenas de testigos se opusieron a la construcción, la jueza actuó de inmediato para poner el freno.

El gobierno dijo que los trabajos podrían comenzar tan pronto como se obtuviera la aprobación, el Departamento del Interior emitiera una decisión final que autorizara la construcción y el Servicio de Parques Nacionales publicara la notificación correspondiente.

Sin embargo, al dictar el aplazamiento, Chutkan accedió a la solicitud de los últimos demandantes en los procesos judiciales que impugnan la construcción del arco.

El Distrito de Columbia y Virginia presentaron una demanda el 31 de octubre. Chutkan consolidó esa demanda con la original, presentada por un grupo de veteranos de Vietnam y un historiador de arquitectura. Virginia y el Distrito de Columbia solicitaron la orden de restricción temporal en su demanda.

Entre los argumentos de los demandantes es que el arco afectaría al Cementerio Nacional de Arlington y al corredor que lo une con el Monumento a Lincoln.

El arco es uno de los varios proyectos para Washington que el presidente republicano ha emprendido mientras altera la capital a su gusto, desde renovar uno de sus célebres campos públicos de golf hasta la amenaza de demoler el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas.

Un día antes de las elecciones, el propio Trump destacó lo que hizo su gobierno con el estanque reflejante del monumento a Lincoln. Es decir, las obras monumentales forman parte de su eje para que su gobierno sea recordado.

Trump ha dicho que es necesario para conmemorar los 250 años de la independencia de Estados Unidos.

Esos proyectos pronto podrían enfrentar un mayor escrutinio luego de que los demócratas obtuvieron el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato de esta semana.

ICM