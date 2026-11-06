Tres Estados de Estados Unidos Ejecutan a Presos en un Mismo Día

Este jueves Estados Unidos ejecutó a tres presos en Indiana, Florida y Alabama, todos mediante inyección letal, en un día en que Florida igualó su récord anual de penas capitales, establecido en 2025.

Las tres ejecuciones ocurren en medio de un debate sobre las condiciones en las que se aplica la pena de muerte, luego de la fallida ejecución de Christa Pike en Tennessee, que sobrevivió a dos dosis de pentobarbital, y la finalmente abortada transmisión en directo de la ejecución por fusilamiento del militar Nidal Malik Hasan.

En el caso de Indiana, Jeffrey Weisheit fue condenado a muerte por iniciar en 2010 un incendio que mató a los dos hijos de su novia, de ocho y cinco años.

La inyección letal inició poco después de la medianoche y el recluso fue declarado muerto a las 00:45 horas en la prisión estatal de Indiana.

En Florida, Jesse Guardado, de 64 años, fue ejecutado a las 18:13 hora local, tras recibir una inyección de tres fármacos en la prisión estatal de Starke.

Había sido condenado por apuñalar mortalmente en 2004 a Jackie Malone, una mujer de 75 años que lo había ayudado a obtener trabajo y alojamiento luego de salir de prisión.

Pidió disculpas a la familia de la víctima y a sus propios familiares, antes de recibir la inyección.

Esa ejecución fue la decimonovena en Florida este año, con lo que el estado igualó el récord que estableció en 2025.

Alabama una hora después ejecutó a Michael Taylor, de 54 años, declarado muerto a las 18:10 hora local en el centro penitenciario William C. Holman, en Atmore.

Fue condenado por matar a golpes con una barra de metal a Ivan y Lucille Moore, una pareja de 83 y 79 años, en 1991 durante un robo en su casa, cuando tenía 19 años.

Sus abogados habían solicitado que se le conmutara la pena por cadena perpetua y cuestionaron el cambio del método de ejecución, ya que Taylor había elegido el uso de nitrógeno, pero un juez declaró ese procedimiento inconstitucional.

Con estas tres ejecuciones en lo que va del año Estados Unidos suma 35 penas capitales, de las cuales 19 corresponden a Florida, estado que concentra más de la mitad del total del país.

Esta jornada supone la segunda ocasión este año en que tres personas son ejecutadas en Estados Unidos en un mismo día.

Antes de este año, la última vez que había sucedido fue en enero de 2010.

En contraste, Gavin Newsom, gobernador de California, anunció este jueves que conmutará las penas de muerte de los 548 presos del corredor de la muerte del estado por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, una de las mayores medidas de este tipo en la historia del país.

Con información de EFE.

LECQ