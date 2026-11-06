Internacional

Tres Estados de Estados Unidos Ejecutan a Presos en un Mismo Día

Las ejecuciones ocurrieron en Indiana, Florida y Alabama, todas mediante inyección letal. El estado de Florida iguala su récord anual de penas capitales

Una cámara de inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Washington.Una cámara de inyección letal en la Penitenciaría Estatal de Washington. Foto: Reuters | Archivo

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