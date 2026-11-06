Papa Emprende Viaje a Sudamérica: Detalles de Gira por Uruguay, Argentina y Perú

Este viernes, el papa León XIV inició su viaje rumbo a Sudamérica para visitar Uruguay, Argentina y Perú, en una gira que exigirá físicamente al pontífice a un mes de su operación por cáncer de pulmón.

Durante 12 días (6 al 17 de noviembre), el sucesor de pedro recorrerá estas tres naciones, para los que tomará 14 vuelos, visitará 10 ciudades, y pronunciará cerca de 40 discursos en español frente a multitudes.

El vuelo papal de la compañía Ita Airways despegó a las 7:05 horas (tiempo de Roma) con la delegación vaticana y 80 periodistas de medios de todo el mundo.

El Vaticano confirmó que no se han tomado medidas médicas adicionales a pesar de la operación, ya que el papa tras la extirpación del cáncer "es una persona, de 71 años, con una buena salud".

Sin embargo, se revisará el desempeño de León XIV, ya que este viaje será una prueba para ver su resistencia ante la importante carga de trabajo que tiene por delante.

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Está previsto que llegue al Aeropuerto Internacional de Montevideo a las 16:30 horas (local), donde será recibido por el presidente uruguayo, Yamandú Orsi. Además de la capital, estará en Paysandú y Florida.

Una hora después de su llegada a Uruguay, habrá una ceremonia de bienvenida en la Plaza de la Independencia. Después, tendrá reuniones con representantes de las autoridades, sociedad civil y cuerpo diplomático.

Una vez cumplido este evento, León XIV sostendrá una reunión con el mandatario de Uruguay, país que desde 1988 no recibía a un papa. La última vez fue Juan Pablo II.

También se reunirá con "obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, y seminaristas en la Catedral Metropolitana de la Inmaculada Concepción y de los Santos Felipe y Santiago".

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Tras su estancia de dos días en Uruguay (del 6 al 8 de noviembre), el Santo Padre viajará a Argentina, cuya estancia será hasta el 11 del mismo mes, para visitar Buenos Aires, Córdoba y Luján.

La más reciente visita papal fue hace casi 40 años, cuando el mismo Juan Pablo estuvo en Argentina (1987), que además guarda en esta ocasión una situación especial al ser la patria del difunto papa Francisco.

La última nación en la que estará León XIV será Perú, donde estará desde el 11 hasta el 17 de noviembre, para visitar Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

Precisamente, en este país la gira tendrá un toque personal, ya que vivió 20 años en Perú, donde realizó labor pastoral como misionero y fue nombrado obispo de Chiclayo.

Se espera que en esta gira papal, León XIV envíe mensajes de justicia social y en atención a los más vulnerables, así como fomentar la solidaridad, encuentro y paz.

Con información de N+

ICM