Internacional

Papa Emprende Viaje a Sudamérica: Detalles de Gira por Uruguay, Argentina y Perú

León XIV llegará este viernes por la tarde a suelo americano para una exigente gira de 12 días por estos tres países

El papa León XIV saluda desde la escalinata antes de su viaje a SudaméricaEl papa León XIV saluda desde la escalinata antes de su viaje a Sudamérica. Foto: Reuters

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