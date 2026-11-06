Frente Frío 4 Se Refuerza con Masa de Aire: ¿En Qué Estados Lloverá y Hará Frío?
Los distintos fenómenos climáticos en interacción con el frente provocarán lluvias de distintas intensidades en la mayor parte del país
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Para este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el sistema frontal núm. 4 será reforzado por una masa de aire frío sobre el noreste de México.
En interacción con un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del territorio nacional, además de una vaguada en altura en el sur y sureste del país, generarán lluvias puntuales muy fuertes en seis estados.
Además, se esperan lluvias fuertes en cuatro entidades e intervalos de chubascos en ocho. Asimismo se prevé descenso de temperatura en el norte y noreste del país.
Se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Sonora (noreste) y Chihuahua (norte); además de lluvias y chubascos en Baja California Sur y Sinaloa.
Finalmente, el ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sureste); así como lluvias y chubascos en estados del occidente y sur del país.
Estas serán las entidades en las cuales habrá precipitaciones de distintas intensidades:
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora (noreste), Chihuahua (norte), Nuevo León (este), Tamaulipas (norte, centro y sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y noreste), Puebla (norte) y Veracruz (norte).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (este), Querétaro (norte), Guerrero (centro y sureste), Oaxaca (norte y suroeste) y Chiapas (sur).
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco y Colima.
Mientras que las temperaturas máximas y mínimas en el territorio nacional son las siguientes:
Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Michoacán (centro y costa), Guerrero (oeste y suroeste), Oaxaca (sureste) y Chiapas (oeste).
Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango.
Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
En cuanto al clima en el Valle de México, por la mañana se espera ambiente fresco a templado con presencia de bruma en la región, y ambiente frío en zonas altas del Estado de México.
Por la tarde, ambiente cálido con cielo medio nublado a nublado y probabilidad para lluvias y chubascos dispersos en la Ciudad de México y el Estado de México, mismos que estarán acompañados con descargas eléctricas.
Con información de Conagua
ICM