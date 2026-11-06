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Frente Frío 4 Se Refuerza con Masa de Aire: ¿En Qué Estados Lloverá y Hará Frío?

Los distintos fenómenos climáticos en interacción con el frente provocarán lluvias de distintas intensidades en la mayor parte del país

Fuerte granizada en Juquipilco, Estado de MéxicoFuerte granizada en Juquipilco, Estado de México. Foto: Facebook | CuajimalapaCDMX

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