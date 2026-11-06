Accidentes

Accidente en Segundo Piso de Periférico en la Ciudad de México Deja un Muerto

El accidente se registró entre un vehículo deportivo y una camioneta en el segundo piso de Periférico en dirección al Toreo, a la altura de la calle Montaña

Accidente en segundo piso de Periférico.Foto: N+

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