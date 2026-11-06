Accidente en Segundo Piso de Periférico en la Ciudad de México Deja un Muerto

La noche de este jueves ocurrió un accidente en el segundo piso del Periférico al sur de la capital, a la altura de la calle Montaña en Jardines del Pedregal de San Ángel, alcaldía Coyoacán.

Una camioneta de alta gama y un auto deportivo, chocaron, en dirección al Toreo, cerca de un centro comercial.

El saldo de este choque es de una persona muerta.

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La víctima es el conductor del vehículo deportivo color amarillo.

Por esta situación se presentó movilización de cuerpos de emergencia.

Al llegar al lugar paramédicos diagnosticaron al conductor sin signos vitales.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:30 de la noche y generó un caos vial ya que se registró el cierre en ambas direcciones para las diligencias.

Con información de Heatzi Valdez.

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