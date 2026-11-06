Detienen a Dos Hombres por Hacer Cobro de Piso a su Vecino en Ensenada, BC

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) por su presunta responsabilidad en el delito de extorsión agravada, luego de amenazar a un habitante del ejido Santa Rosa, en la delegación de La Misión, exigiéndole dinero para dejarlo residir en el lugar.

Los imputados fueron identificados como Sergio Eugenio 'N' y Luis Alberto 'N', a quienes se les atribuye haber amedrentado a la víctima utilizando armas de fuego y objetos punzocortantes.

De acuerdo con la investigación, los sujetos le exigían cobros de mil pesos mensuales al afectado a cambio de permitirle continuar viviendo de forma tranquila.

Tras recabar las pruebas correspondientes, el Ministerio Público solicitó las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas por agentes de la Guardia Estatal de Investigación. Ambos detenidos fueron puestos de inmediato a disposición del Juez de Control para que se determine su situación legal.

JMR