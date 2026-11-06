Seguridad

Detienen a Dos Hombres por Hacer Cobro de Piso a su Vecino en Ensenada, BC

Los imputados le pedían mil pesos mensuales bajo amenazas con armas de fuego con la excusa de dejarlo vivir

Detienen a Dos Hombres por Hacer Cobro de Piso a su Vecino en EnsenadaDetienen a Dos Hombres por Hacer Cobro de Piso a su Vecino en Ensenada | Foto: FGE

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