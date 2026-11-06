Dictan Cinco Años de Prisión a Sujeto con Envoltorios de Droga en Ensenada, BC

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una sentencia condenatoria de cinco años de prisión contra Rubén 'N', tras ser hallado penalmente responsable de delitos contra la salud por la posesión de fentanilo y metanfetamina en Ensenada.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la detención se llevó a cabo el 29 de julio de 2023, cuando elementos de la Policía Municipal intervinieron un vehículo en el cruce de las calles Agricultores y Labradores, en la colonia Todos Santos.

El hoy sentenciado se encontraba al volante cometiendo una infracción al reglamento de tránsito municipal. Durante una revisión precautoria, los agentes le aseguraron 22 comprimidos de clorhidrato de fentanilo y siete envoltorios con metanfetamina, los cuales dieron un peso neto de 62 gramos con dos miligramos. En la intervención también fue asegurada una mujer que lo acompañaba en ese momento.

Decomiso de envoltorios con droga y comprimidos de fentanilo asegurados por las autoridades | Foto: FGR

Este 4 de noviembre de 2026, durante la audiencia de juicio oral de individualización de sanciones, el Juez de la causa le dictó la pena de cinco años de cárcel y una multa económica de 100 días, equivalente a 10 mil 374 pesos. Asimismo, la autoridad judicial le negó a Rubén 'N' los sustitutivos de la pena privativa de libertad y el beneficio de la condena condicional.

JMR