Seguridad

Dictan Cinco Años de Prisión a Sujeto con Envoltorios de Droga en Ensenada, BC

El sujeto fue detenido por agentes municipales tras cometer una falta de tránsito en la colonia Todos Santos

Dictan Cinco Años de Prisión a Sujeto con Envoltorios Con Droga en EnsenadaDictan Cinco Años de Prisión a Sujeto con Envoltorios Con Droga en Ensenada | Foto: N+

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