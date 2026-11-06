Dictan Medidas Cautelares a Alejandro ‘N’, Hermano del Exgobernador de Chihuahua

Este jueves se llevó a cabo en la ciudad de Parral la audiencia inicial en contra de Alejandro N., en la que se calificó como legal su detención y se le formuló imputación por delitos contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, en la variante de posesión de marihuana y cocaína con fines de comercio o suministro.

Asimismo, se le formuló imputación por el delito de posesión de cartuchos útiles de armas de uso exclusivo del Ejército.

Durante la audiencia, el imputado solicitó la duplicidad del término constitucional para que su defensa tenga más tiempo para preparar sus argumentos antes de que se resuelva su situación jurídica. Por ello, se fijó el 9 de noviembre, a las 15:30 horas, para continuar con la audiencia y determinar si es vinculado o no a proceso.

Sin embargo, se le impusieron las siguientes medidas cautelares: presentación periódica quincenal ante el Instituto de Servicios Previos a Juicio, Zona Sur, a partir del 10 de noviembre, y prohibición de salir del estado de Chihuahua sin autorización judicial previa.