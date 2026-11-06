Seguridad

Dictan Medidas Cautelares a Alejandro ‘N’, Hermano del Exgobernador de Chihuahua

El juez calificó como legal la detención del imputado y se le formuló imputación por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo

Dictan Medidas Cautelares a Hermano del ExgobernadorDictan Medidas Cautelares a Hermano del Exgobernador. Foto: AEI

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Alejandro N., hermano del exgobernador de Chihuahua, enfrenta cargos por narcomenudeo y posesión de arma.

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