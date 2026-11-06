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Protestan Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez

Los trabajadores rechazaron los nuevos criterios establecidos para evaluar el desempeño del personal

Empleados del Poder Judicial se manifiestanEmpleados del Poder Judicial se manifiestan. Foto: N+

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Protesta en Ciudad Juárez: trabajadores del Poder Judicial temen por sus derechos ante nuevos criterios de evaluación.

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