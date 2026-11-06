Protestan Trabajadores del Poder Judicial de la Federación en Ciudad Juárez

Trabajadores del Poder Judicial de la Federación se manifestaron en el exterior del edificio sede en Ciudad Juárez para expresar su inconformidad ante el nuevo acuerdo de evaluación del desempeño del personal, publicado este jueves en el Diario Oficial de la Federación, pues consideran que podría poner en riesgo su estabilidad y derechos laborales.

De acuerdo con los manifestantes, el nuevo esquema contempla que el 40 % de la calificación corresponda a una evaluación de conocimientos generales, mientras que el 60 % restante se integre mediante otros criterios, entre ellos, la evaluación entre compañeros de trabajo.

Los empleados señalaron que esta medida les genera incertidumbre, pues aseguran que durante años se han preparado y especializado en distintas áreas de la carrera judicial. Por ello, desconocen si los nuevos criterios de evaluación tomarán en cuenta sus conocimientos y funciones específicas.

Asimismo, manifestaron su inconformidad con que parte de su desempeño dependa de la valoración de sus propios compañeros, por lo que exigieron claridad y transparencia en los mecanismos de evaluación.