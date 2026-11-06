Política

CFE Registra 317 Mil Apagones en México de Enero a Agosto de 2026

La directora general de la CFE informó que los cortes disminuyeron 10% respecto a 2025, pero legisladores señalaron fallas en distintas regiones del país

CuartoscuroCuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+