CFE Registra 317 Mil Apagones en México de Enero a Agosto de 2026

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) registró 317 mil 608 interrupciones del suministro eléctrico entre enero y agosto de 2026, cifra que generó cuestionamientos de diputados de distintos grupos parlamentarios durante la comparecencia de su directora general, Emilia Calleja, ante la Cámara de Diputados.

Aunque la funcionaria aseguró que las fallas disminuyeron 10 por ciento respecto a 2025, legisladores del PRI, PAN y Morena señalaron que persisten los apagones y cortes intermitentes en distintas comunidades, donde afectan a hogares, comercios y actividades económicas.

Durante su presentación, Calleja reconoció que todavía existen regiones donde se registran interrupciones y afirmó que la empresa debe mejorar la continuidad del servicio eléctrico.

La directora de la CFE detalló que, además de la reducción de 10 por ciento respecto a 2025, las interrupciones disminuyeron 36 por ciento en comparación con 2024.

Los legisladores cuestionaron que las cifras presentadas por la CFE todavía no representan una solución generalizada a los problemas de suministro eléctrico.

La diputada del PRI, Lorena Piñón, señaló las deficiencias del servicio en Veracruz, estado que, dijo, aporta una cantidad importante de energía al país.

"Veracruz le da luz a México, hoy le pedimos a la CFE que esa luz alcance en cobertura, en seguridad y en tarifa a quienes la generan", expresó.

Por su parte, el diputado del PAN, David Azuara, pidió ampliar la infraestructura eléctrica en la región de la Huasteca, donde municipios como Tamasopo y Ciudad Valles han enfrentado interrupciones que afectan a las familias y sus actividades económicas.

Desde Morena, la diputada Adriana Belinda Quiroz también expuso problemas en diversas colonias del municipio de Guadalupe, Nuevo León, donde señaló que los apagones frecuentes y cortes intermitentes afectan hogares, comercios y servicios esenciales.

En respuesta a los cuestionamientos, Emilia Calleja explicó que la Comisión puso en marcha operativos extraordinarios de mantenimiento en las regiones con mayor incidencia de interrupciones, además de reforzar las cuadrillas y los trabajos preventivos.

También informó que el tiempo promedio para restablecer el suministro eléctrico pasó de 25 a 7 horas, lo que representa una reducción de 72 por ciento.

La funcionaria agregó que otra de las prioridades de la empresa es avanzar hacia la electrificación universal, con el objetivo de llevar el servicio a las comunidades que todavía no cuentan con él.

De acuerdo con las cifras presentadas, al 30 de septiembre de 2026 la cobertura eléctrica nacional alcanzó 99.92 por ciento, por encima del promedio mundial de 91.9 por ciento.

Asimismo, la CFE prevé concluir para finales de 2026 la construcción de 17 nuevas subestaciones, 16 ampliaciones de instalaciones existentes y mil 581 obras de modernización.

A estos proyectos se suman más de 8 mil obras de justicia energética, con una inversión total de 12 mil 148 millones de pesos.

PT