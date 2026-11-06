Reportan Enfrentamiento Entre Militares y Civiles Armados en Navolato, Sinaloa

Un enfrentamiento a balazos entre elementos del Ejército Mexicano y civiles armados se registró durante la tarde de este jueves, en un camino de terracería de la comunidad de Las Trancas, municipio de Navolato.

De acuerdo con la información recabada, el intercambio de disparos ocurrió sobre un camino vecinal que corre paralelo a un canal de riego, aproximadamente a un kilómetro y medio al suroeste de dicha comunidad, donde personal militar habría sostenido un enfrentamiento contra presuntos integrantes de la delincuencia organizada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer el saldo del enfrentamiento ni han precisado si hubo personas fallecidas o lesionadas.

Al sitio acudió personal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, en coordinación con elementos de la Fiscalía General de la República, para realizar las diligencias correspondientes.