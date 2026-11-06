Balaceras

Reportan Enfrentamiento Entre Militares y Civiles Armados en Navolato, Sinaloa

Hasta el momento las autoridades no han dado a conocer el saldo del enfrentamiento

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