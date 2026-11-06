Balaceras

Asesinato de Policía Durante Asalto Desata una Persecución en la México-Pachuca

El oficial se encontraba fuera de servicio cuando fue víctima de un ataque armado; hay 4 detenidos

El homicidio ocurrió durante la compra-venta de un auto en la colonia Real de MinaFoto: Especial
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+