Asesinato de Policía Durante Asalto Desata una Persecución en la México-Pachuca

Una balacera durante un asalto provocó la muerte de un policía estatal y una intensa movilización policial en calles de Pachuca, Hidalgo; así ocurrió el ataque armado.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) confirmó que el elemento se encontraba fuera de servicio cuando fue baleado mientras se encontraba con un familiar en una transacción de compra-venta de auto en la colonia Real de Minas.

"Habrían sido víctimas de un intento de asalto, ante el cual el elemento opuso resistencia, por lo que fue agredido con disparos de arma de fuego", indicó en un comunicado.

Según las autoridades, al llegar a la calle Tiro Tula encontraron al hombre con lesiones, pero a pesar de brindarle ayuda médica no pudieron salvarle la vida. De inmediato se aplicaron los protocolos correspondientes para realizar las primeras investigaciones, así como para dar con los presuntos responsables.

Por ello, confirmó que el elemento se encontraba fuera de servicio cuando fue baleado mientras se encontraba con un familiar en una transacción de compra-venta de auto.

"Habrían sido víctimas de un intento de asalto, ante el cual el elemento opuso resistencia, por lo que fue agredido con disparos de arma de fuego", indicó en un comunicado.

Se implementó un operativo de búsqueda y localización de los sospechosos, con apoyo del sistema de videovigilancia del C5i, lo que permitió identificar y ubicar el vehículo involucrado en el homicidio en la autopista México-Pachuca con dirección a la CDMX.

"Elementos de la Policía Estatal lograron la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con los hechos: tres hombres y una mujer", refirió.

Debido a que uno de los presuntos responsables presentó una lesión por arma de fuego, fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

"Las tres personas restantes serán puestas a disposición del Ministerio Público, a fin de que se realicen las investigaciones correspondientes", enfatizó.

De manera extraoficial, se informó que la víctima mortal fue identificada como el exdirector de la Policía de Huehuetla, Fausto Aparicio Herrera.

EPP