Entretenimiento

Concierto de Gorillaz en CDMX 2026: ¿Cuándo es la Preventa para el Show de Cierre de Año?

La banda sorprenderá a los fans con The Mountain Tour 2026; estos son los detalles para conseguir los boletos

Gorillaz durante su presentación en el Festival Puls GNP en CDMXFoto: Cuartoscuro
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