Concierto de Gorillaz en CDMX 2026: ¿Cuándo es la Preventa para el Show de Cierre de Año?

GORILLAZ sorprendió con el anuncio del concierto que ofrecerá para cerrar el año con toda la actitud en el Palacio de los Deportes en la Ciudad de México; te decimos cuándo podrás obtener una entrada para el The Mountain Tour 2026.

La banda creada en 1998 es una de las más emblemáticas de la escena musical, debido a que revolucionó la forma de entender a una agrupación de rock y pop. El concepto visual y la narrativa de ficción que presenta el arte de Jamie Hewlett, los volvió únicos.

2-D (Stuart Pot), Murdoc, Noodle y Russel, los personajes virtuales estilo cómic que integran la banda virtual tienen historias complejas y una mitología propia, por esta razón, atrajeron de inmediato la atención del público. Éxitos como Feel Good Inc, Dare, Rhinestone Eyes o Empire Ants, son canciones clave para entender la historia de la música actual.

Será este 11 de diciembre en el recinto ubicado en la alcaldía Iztacalco, cuando hagan vibrar al público para promocionar su noveno proyecto The Mountain, el cual desde su lanzamiento conquistó a los fans por su combinación de visuales cinematográficos con audio envolvente.

Los boletos para el concierto de GORILLAZ están disponibles en la Gran Venta HSBC, por lo tanto, únicamente los cuentahabientes de esa institución podrán tener el beneficio de conseguir las entradas antes que los demás y queda de la siguiente manera:

Jueves 12 de noviembre: tarjetas premier de crédito y débito (HSBC)

Viernes 13 de noviembre: tarjetas crédito y débito (HSBC)

Sábado 14 de noviembre: venta general para cuentahabientes de todos los bancos

Las compras podrán ser a 3 y 5 meses sin intereses. El horario de inicio de venta aún no ha sido publicado. Sin embargo, si no quieres perderte el concierto de Gorillaz de este 11 de diciembre en el Palacio de los Deportes, tienes que considerar anticipar tu ingreso a la fila virtual en el sitio de Ticketmaster.com .

Además, para evitar inconvenientes durante la compra de boletos tienes que: revisar que tu cuenta de Ticketmaster esté activa y verificada, y comprobar que la tarjeta con la que harás la compra esté activa y no tenga ningún problema.

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Esta no será la única presentación de GORILLAZ en CDMX, debido a que el 22 de noviembre tienen programada una participación estelar en el festival Corona Capital, sin embargo, el nuevo anuncio tiene muy emocionados a los fans ya que representa una nueva oportunidad de disfrutar de su música.

EPP