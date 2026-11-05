Entretenimiento

Russell Brand, de Actor a Depredador Sexual: Lo Declaran Culpable de Violación y Otros Delitos

El exesposo de Katy Perry enfrenta varios años de cárcel; la sentencia se dará a conocer el próximo lunes

Russell Brand, actor británicoRussell Brand, actor británico. Foto: Reuters | Reuters

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Russell Brand, exesposo de Katy Perry, es declarado culpable de violación y agresión sexual. Enfrenta años de cárcel. Sentencia el lunes.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+