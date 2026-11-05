Russell Brand, de Actor a Depredador Sexual: Lo Declaran Culpable de Violación y Otros Delitos

Russell Brand, el actor y cómico británico que fue calificado como un “depredador sexual”, fue declarado culpable hoy de violación y otros tres cargos de agresión sexual, por lo que un juez ordenó su ingreso a prisión preventiva en el cierre de un juicio que duró cuatro semanas.

El jurado, integrado por ocho hombres y cuatro mujeres, declaró culpable a Russell Brand de violar a una fan de 21 años tras uno de sus espectáculos en el recinto Hammersmith Apollo en Londres, Inglaterra, en 2009, así como de haber agredido sexualmente a otras tres mujeres entre 2004 y 2009.

Sin embargo, el actor fue eximido de otros de los delitos sexuales que se le imputaban.

Tras el veredicto, el juez Joel Bennathan, del Tribunal de la Corona de Southwark, explicó que la consecuencia del jurado se traducirá inevitablemente en "una pena de prisión significativa”.

El juicio por los hechos en los que se vio involucrado Brand cometidos contra seis mujeres, entre 1999 y 2009, comenzó el 12 de octubre de 2026. El actor acudió acompañado de su esposa Laura al tribunal de Southwark y durante la audiencia mantuvo su inocencia.

La Fiscalía británica le definió entonces como un "depredador sexual despiadado, calculador y manipulador".

La sentencia contra el actor, de 51 años de edad, se conocerá el próximo lunes.

Las relaciones amorosas de Brand

En octubre de 2010, Brand se casó con la cantante estadounidense Katy Perry en una exótica ceremonia en el Rajastán indio, pero un año después anunciaron su divorcio.

En 2014, fue novio de Jemima Khan y en 2017, se casó con Laura Gallacher, con quien tiene dos hijas: Mabel y Peggy.

El 29 de octubre, la esposa Laura Gallacher declaró que a su marido "le era difícil ser monógamo" cuando se conocieron. Relató que cuando tuvieron el primer contacto sexual él se mostró "muy atento" y que ella se sintió "totalmente escuchada y cuidada por Russell”.

Laura, de 39 años de edad, describió a su esposo como "un padre atento, cariñoso y maravilloso" con sus hijos, además de "un marido considerado e increíble” y mencionó que su matrimonio es "una relación muy honesta, franca y clara".

Con información de agencias.

RMT