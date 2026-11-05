Sasha Sokol Reacciona a Disculpa de Luis de Llano y Señala 'Nuevo Incumplimiento'

La actriz y cantante, Sasha Sokol, reaccionó hoy a la disculpa pública que emitió el productor de televisión, Luis de Llano Macedo, en la que reconoció su responsabilidad civil por daño moral por el vínculo que sostuvieron en la década de los 80.

“Aquí y ahora, hago pública mi encarecida solicitud de perdón público a usted Sasha Sokol Cuillery. Uno: reconozco mi responsabilidad civil por daño moral decretada en mi contra derivada del carácter ilícito que nuestra legislación civil atribuye a las conductas y asimetría temporal por el vínculo que sostuvimos en la década de los 80, acatando de forma plena la resolución judicial definitiva dictada por el Juzgado Sexagésimo Segundo Civil, la Séptima Sala y la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, afirmó De Llano Macedo en un video publicado el 4 de noviembre de 2026.

Como punto dos, De Llano dijo: “Reconozco absolutamente que mis declaraciones en la entrevista concedida el 6 de marzo del 2022, en el programa la entrevista de Yordi Rosado, transmitido por la plataforma YouTube, así como las de mi comunicado del 30 de marzo del 2022 publicado en mis redes sociales, fueron desafortunadas e inexactas y minimizaron el impacto que los hechos juzgados causaron a la esfera personal de usted Sasha Sokol Cuillery”.

En el tercer punto de la disculpa pública, el productor mencionó: “Reitero ante la sociedad mexicana mi solicitud de perdón público a usted Sasha Sokol Cuillery. Asumo totalmente la responsabilidad civil derivada de mi sentencia y me comprometo formalmente a no volver a realizar mención alguna sobre su persona en ningún medio de comunicación o red social y así, manifiesto mi voluntad de respeto absoluto a su vida privada, honor, dignidad e integridad”.

“Mi encarecida solicitud de perdón público se da en una acatamiento voluntario, incondicional, a las medidas de satisfacción decretadas por la juez del Juzgado Sexagésimo Segundo de lo Civil de la Ciudad de México”, añadió.

La reacción de Sasha Sokol a la disculpa pública de Luis de Llano

Este jueves, Sasha Sokol dijo que "ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal y cuyo texto quedó firme desde enero de este año”.

“La disculpa que debe ofrecer reconoce expresamente que a mis 14 años yo no podía consentir una relación con él, que actuó desde una posición de poder y que mis padres no fueron cómplices. Nada de eso aparece en el video que publicó”, señaló la integrante de Timbiriche.

Agregó que Luis de Llano tiene prohibido volver a mencionarla públicamente, "—salvo en los términos exactos de la disculpa ordenada judicialmente—. Al publicar este video, ha incurrido en un nuevo incumplimiento de la sentencia”.

“Llevo casi cinco años litigando este asunto por la vía civil. A partir de ahora, Zinser y Asociados será también mi equipo de abogados en materia penal”, indicó Sokol.

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Con información de N+.

RMT