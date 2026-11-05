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Sasha Sokol Reacciona a Disculpa de Luis de Llano y Señala 'Nuevo Incumplimiento'

"Ésa no es la disculpa que le ordenó publicar el tribunal", señala la cantante

Sasha SokolSasha Sokol en el concierto Allegro Sinfónico para Niños Auditorio Nacional. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Sasha Sokol responde a Luis de Llano: 'No es la disculpa ordenada por el tribunal'. ¿Qué falta en el mensaje del productor? Descúbrelo aquí.

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