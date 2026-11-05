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¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Activistas y Jubilados del IPN Cierran Estas Calles

Este jueves se registrarán protestas en varias alcaldías de la capital mexicana

Marcha de activistas por los derechos animales en la CDMX en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoMarcha de activistas por los derechos animales en la CDMX en enero 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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