¿Dónde Hay Bloqueo Hoy en CDMX? Activistas y Jubilados del IPN Cierran Estas Calles

Este jueves, manifestantes comenzaron protestas en diversas alcaldías de la Ciudad de México (CDMX), por lo que se generaron importantes afectaciones en varios puntos de la capital mexicana.

Se trata de dos protestas, una por parte de trabajadores jubilados y pensionados del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y otra de la organización Liberación Animal MX.

Aquí te informamos dónde son sus manifestaciones, para que tomes tus precauciones y puedas evitar cualquier afectación por los bloqueos.

También puedes seguir todos los canales de difusión de N+ para enterarte sobre las demás concentraciones de este 5 de noviembre, así como la situación en el transporte público de CDMX y las complicaciones en las autopistas y carreteras de acceso a la ciudad.

Protesta de jubilados IPN

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, a través de su agenda de movilizaciones diaria, informó sobre la manifestación de trabajadores jubilados y pensionados del IPN en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo y Gustavo A. Madero

Desde temprano se trasladaron a puntos diferentes, que quedaron colapsados varias horas, por lo menos hasta el mediodía:

Lugar 1: Eje Central Lázaro Cárdenas y Avenida Juárez, colonia Centro.

Lugar 2: Casco de Santo Tomás, en Manuel Carpio y Circuito Interior, colonia Agricultura.

Lugar 3: Biblioteca Nacional de Ciencia y Tecnología "Víctor Bravo Ahuja“, en avenida Instituto Politécnico Nacional y avenida Wilfrido Massieu, colonia Lindavista.

Además, iniciaron un bloqueo en los carriles centrales de Circuito Interior, dirección CDMX, lo que generó afectaciones viales y carga vehicular en este punto de la alcaldía Miguel Hidalgo.

La protesta es para exigir el cumplimiento del pago de prestaciones económicas derivadas de jubilación y defunción para personas pensionadas, jubiladas y familiares de extrabajadores del Politécnico, ante el presunto incumplimiento prolongado de dichas obligaciones.

Además, solicitarán la intervención de las autoridades para obtener una solución.

Activistas se manifiestan en CDMX

Por otra parte, la SSC también advirtió sobre una protesta en la alcaldía Cuauhtémoc por parte de activistas de Liberación Animal MX.

Dijo que alrededor de 40 personas acudirían a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en avenida José María Pino Suárez número 2, colonia Centro Histórico.

Lo anterior para demandar que se concrete la votación y aprobación de la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales.

Recordaron que esta propuesta ya fue aprobada por el Senado, pero ha enfrentado retrasos y alta de quórum en la Cámara de Diputados, por lo que buscan blindar los avances en la defensa de los derechos de los animales.

Según datos de la agenda de movilizaciones, a la protesta se sumarán organizaciones como Las Hadas Veganas, El Vego, Cultura Sin Tortura, Contra el Especismo, Anima Naturalis y La Madriguera del Michi.

SPB