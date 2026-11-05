Sociedad

Sismos en México Hoy 5 de Noviembre de 2026: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud, Según el SSN?

El Servicio Sismológico Nacional mantiene el monitoreo de la actividad telúrica en el país; te indicamos las recomendaciones de Protección Civil ante estos fenómenos

Sismo en la CDMXPersonas salen de inmuebles tras el sonido de la Alerta Sísmica. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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