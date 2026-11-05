Sismos en México Hoy 5 de Noviembre de 2026: ¿Dónde Tembló y Cuál Fue la Magnitud, Según el SSN?

Este jueves, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) dio a conocer los temblores detectados en territorio nacional, con información sobre su magnitud, hora de ocurrencia y ubicación del epicentro.

A través de sus reportes, precisó dónde tembló durante las primeras horas del día. Cabe recordar que no todos los sismos son perceptibles para la población.

A las 0:32:17 horas se registró un temblor de magnitud 3.9, a 73 km al sureste de San Felipe, Baja California, tuvo una profundidad de 10 km.

4:42:10 horas: temblor de magnitud 3.6, con epicentro a 29 km al noreste de Alvarado, Veracruz, profundidad de 16.3 km.

Recomendaciones antes, durante y después de un sismo

Ante la posibilidad de un temblor, conocer las medidas de prevención puede ayudar a reducir riesgos. El Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) recomienda identificar previamente los espacios seguros y establecer un plan de actuación con familiares o compañeros de trabajo

Antes de un sismo identifica las zonas de menor riesgo dentro y fuera de tu vivienda, ubica las rutas de evacuación y participa en simulacros. También prepara una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, linterna, radio de baterías, botiquín y documentos importantes.

Durante el movimiento telúrico conserva la calma y busca resguardo en el lugar seguro que hayas identificado. Protege tu cabeza y cuello, aléjate de ventanas, cristales, muebles y objetos que puedan caer.

Después del sismo revisa si hay personas lesionadas y solicita ayuda en caso necesario. Si observas daños estructurales, evita permanecer dentro del inmueble y sigue las indicaciones de Protección Civil. Comprueba que no existan fugas de gas o daños en las instalaciones eléctricas, evita encender fuego y mantente atento ante posibles réplicas.

FBPT