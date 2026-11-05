Sociedad

El Boxeo Como Instrumento de Reinserción Social en el Penal de Santa Martha Acatitla

Este deporte les ayuda a canalizar emociones como el miedo, coraje o frustración. Además, las autoridades capitalinas les dan la opción de convertirse en managers, una vez que recobren la libertad

Internos del penal de Santa Martha Acatitla practican boxFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+