El Boxeo Como Instrumento de Reinserción Social en el Penal de Santa Martha Acatitla

Con una combinación de ganchos, volados y rectos, internos del penal de Santa Martha Acatitla, pretenden noquear el estigma social de estar en prisión por cometer algún delito, y dar paso a su proceso de reinserción a través de esta disciplina.

Al respecto Paco, quien practica box en el penal de Santa Martha Acatitla, indicó:

“Un peleador cae, un campeón se levanta, entonces creo que también la vida golpea fuerte y así como llegamos a este lado, nos vamos a levantar para hacer una nueva reinserción y ser una nueva persona”.

Y bajo esa premisa lleva cuatro años entrenando box. Paco asegura que la disciplina y constancia, le permitieron obtener dos campeonatos de boxeo dentro de los penales capitalinos.

“En ese momento creo que se te olvida a lo mejor todo y solamente eres tú y tu adversario y disfrutar la pelea, como dice mi profe, ‘hay que aprender a recibir para poder aprender a golpear’. Y cuando por fin ganas, creo que das gracias a todo lo que hiciste, a todo lo que te entrenaron, te enseñaron, los regaños, motivaciones”, señaló.

Aseguran que en cada pelea y cada golpe buscan el triunfo, porque los acerca al mayor objetivo que pretenden lograr, recobrar su libertad para entrenar a las nuevas generaciones.

Juan, campeón de box interreclusorios, explicó:

“El boxeo me ha ayudado a canalizar todas esas energías de frustración o de miedo, de coraje que llegue a sentir. Para cuando lleguen o cuando lleguemos a la verdadera pelea de la vida estemos bien entrenados para saber qué es lo que vamos a hacer y saber tomar decisiones correctas y concretas”.

Cada uno de estos boxeadores ejecutan en el ring lo aprendido en cada entrenamiento, para muchos es el ejemplo de que la reinserción es posible cuando se combina el esfuerzo y la disciplina.

Juan, encontró en el box una disciplina para reinsertarse.

“Si antes me desenvolvía de una manera agresiva, ahora por el conocimiento que tengo, trabajo de una manera pacífica y tranquila donde podemos solucionarlo, si tenemos un conflicto hablando o dialogando”.

La Comisión de Box de la Ciudad de México, incentiva a quienes buscan convertirse en managers, a través de una licencia de entrenador.

“Cuando salen de aquí y expían su pena, tenemos también nosotros como comisión una bolsa de trabajo para los muchachos, para los que quieran dedicarse al boxeo, le extendemos la licencia de boxeo profesional y pueden rehacer su vida”, precisó Ciro Nucci, presidente de la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México.

Con información de Rafael Trejo Vázquez.

LECQ