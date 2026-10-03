Sociedad

Mexicana Es Ejemplo de la Reinserción Social en Perú Tras Estar en Prisión

Estuvo presa en una cárcel en Perú por tráfico de drogas; en la actualidad, administra un bazar en un centro comercial en Lima

La mexicana Kitza Armenta ahora dirige un emprendimiento de joyería y bisuteríaLa mexicana Kitza Armenta ahora dirige un emprendimiento de joyería y bisutería. Foto: Facebook | INPE

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