Un joven de 29 años perdió la vida de manera instantánea al ser arrollado por el tren cuando intentaba cruzar las vías ferroviarias a bordo de una motocicleta, en las inmediaciones del módulo de riego de Culiacancito, en el sector poniente de Culiacán.

La víctima fue identificada como Juan Ramón, quien trabajaba en el módulo de riego y tenía su domicilio en la comunidad de Santa Fe, perteneciente a la sindicatura de Villa Ángel Flores, La Palma, municipio de Navolato.

De acuerdo con la información de las autoridades, el accidente fue reportado alrededor de las 12:00 del mediodía, cuando sus compañeros de trabajo alertaron sobre el percance y señalaron que el joven había fallecido en el lugar. Sin embargo, se desconoce la hora exacta en que ocurrió el accidente.

El trabajador fue proyectado junto con su motocicleta varios metros tras el impacto, hasta quedar a un costado de las vías del ferrocarril, entre las comunidades de Estación Rosales y El Tamarindo. Debido a las múltiples lesiones y fracturas, perdió la vida de manera instantánea.

La motocicleta quedó completamente destruida junto al cuerpo. Se informó que Juan Ramón realizaba sus labores habituales de riego en tierras de cultivo cuando ocurrió el accidente.