Un joven trabajador de un puesto de venta de carnitas fue ejecutado a balazos la tarde de este martes en la colonia Agrarista Mexicana, en Culiacán, Sinaloa, lo que generó la movilización de las corporaciones de seguridad.

El fallecido fue identificado con el nombre de Pedro Luis, de 26 años de edad, quien, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba atendiendo un negocio de venta de chicharrón y carnitas, ubicado sobre la avenida Josefa Ortiz de Domínguez, cuando fue víctima del ataque armado.

Tras la agresión, el cuerpo del joven quedó tendido boca arriba, a un costado de las mesas del establecimiento. La zona fue asegurada por las autoridades para permitir las diligencias correspondientes y el levantamiento de indicios.

Hasta el momento, no se cuenta con información oficial sobre la identidad o el paradero de los responsables del homicidio, por lo que las autoridades deberán realizar las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.