Dos jóvenes de 18 años fueron atacados a balazos en hechos distintos registrados casi de manera simultánea durante la tarde de este lunes 16 de noviembre en las colonias Vicente Lombardo Toledano y El Mirador, al norte de Culiacán. Uno de ellos falleció y el otro resultó gravemente herido.

El primer ataque fue reportado poco después de la 1:00 de la tarde sobre la avenida Carmen Serdán, en el cruce con la calle Profesor Trinidad Dorame, de la colonia Vicente Lombardo Toledano. En el lugar, las autoridades confirmaron que un joven había sido lesionado por disparos de arma de fuego, pero sus familiares lo trasladaron a un hospital.

La víctima fue identificada como Santiago, de 18 años, quien presentó un impacto de bala en la parte superior del tórax, cerca de uno de los brazos. Su estado de salud fue reportado como reservado. En el sitio quedaron casquillos que fueron asegurados por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Minutos después se reportó otro ataque sobre la misma avenida Carmen Serdán, entre las calles Francisco Solís y Cáncer, en la colonia El Mirador, donde Irving Gerardo, también de 18 años, fue asesinado a balazos con un arma corta.

El joven quedó tendido sobre la calle, junto a un montículo de escombro de una vivienda en construcción.

Personal de la Fiscalía General del Estado, entre peritos, agentes de investigación y elementos del Servicio Médico Forense, acudió a ambos puntos para realizar las diligencias correspondientes y recabar indicios. Posteriormente, el cuerpo de Irving Gerardo fue trasladado al SEMEFO para las pruebas de ley.