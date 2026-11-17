En Las Choapas, municipio localizado en la zona sur de la entidad veracruzana, cuerpos de emergencias y autoridades se movilizaron debido al reporte de un percance vial en la carretera Las Choapas-Cerro de Nanchital.

De acuerdo con los primeros reportes, al menos 14 pasajeros resultaron lesionados luego de que se registrara el choque entre un autobús contra un árbol en el kilómetro 8 de dicho tramo vial al sur de Veracruz.

Los pasajeros que viajaban en la unidad resultaron con diversas lesiones; entre ellos se encuentran hombres, mujeres y niños, de los cuales, hasta este momento, se desconocen las condiciones de salud.

La línea de transporte que protagonizó dicho percance es del municipio de Uxpanapa. Los pasajeros que resultaron lesionados fueron trasladados para su atención al centro hospitalario Pedro Coronel del municipio de Las Choapas.

Hasta este momento no se han dado a conocer las posibles causas que pudieron originar dicho percance carretero en la zona sur de la entidad veracruzana, donde al menos 14 pasajeros resultaron lesionados.