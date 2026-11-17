Se registraron tres interrupciones tecnológicas entre el 12 y el 16 de noviembre de 2026, con afectaciones en servicios bancarios, plataformas de Microsoft y operaciones aéreas. Los incidentes ocurrieron en menos de cinco días, como ya te lo hemos informado en N+, y provocaron dificultades para realizar transferencias, acceder a herramientas digitales y mantener los vuelos programados.

El episodio más reciente ocurrió este lunes 16 de noviembre, cuando clientes de distintas instituciones financieras en Estados Unidos reportaron problemas para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Las afectaciones se concentraron principalmente en JPMorgan Chase y algunas operaciones relacionadas con otros bancos.

Un portavoz de Chase explicó que un problema técnico ocasionó retrasos en determinadas transacciones, aunque aseguró que los clientes conservaban el acceso a sus cuentas y fondos. La institución descartó que el incidente estuviera relacionado con un problema de ciberseguridad.

También se reportaron dificultades con transferencias mediante Zelle. Sin embargo, la empresa responsable de esta red de pagos aseguró que su plataforma continuaba funcionando y atribuyó los posibles retrasos a inconvenientes en las instituciones financieras participantes.

¿Qué pasó con Microsoft y sus servicios digitales?

El inicio de los incidentes ocurrió el jueves 12 de noviembre, cuando Microsoft registró una interrupción mundial que afectó diferentes herramientas de Microsoft 365, entre ellas Outlook, Exchange Online, Teams, SharePoint y Copilot.

La falla impidió que usuarios de distintos países accedieran con normalidad a sus correos electrónicos y plataformas de trabajo. También provocó retrasos en la entrega de mensajes y dificultades para organizaciones que dependen de estos servicios.

Este lunes, Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma de Microsoft, explicó que la interrupción fue resultado de tres factores: un defecto de software introducido meses atrás, un incremento en la carga de los servidores y una reducción de su capacidad disponible.

La compañía informó el sábado 14 de noviembre que había completado las acciones para solucionar el problema y restablecido los servicios para los clientes y regiones afectados. También señaló que no encontró indicios de actividad maliciosa relacionada con el incidente.

Falla en la FAA obligó a suspender vuelos en Estados Unidos

El pasado viernes 13 de noviembre, un día después de la interrupción de Microsoft, la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó una suspensión nacional de despegues debido a problemas técnicos en su red de telecomunicaciones.

La falla afectó los sistemas de comunicación y algunas señales de radar utilizados por los controladores aéreos. Ante el riesgo de operar con inestabilidad en estos servicios, la autoridad ordenó detener las salidas de aeronaves como medida preventiva.

De acuerdo con la FAA, los problemas se extendieron a 17 de sus 22 centros de control de tráfico aéreo. La interrupción comenzó alrededor de las 15:30 horas, tiempo del este, y las operaciones empezaron a reanudarse a las 20:15 horas del mismo día.

En un balance publicado el 15 de noviembre, la dependencia informó que se cancelaron aproximadamente 12 mil 462 vuelos durante el viernes, aunque aclaró que no todas las cancelaciones fueron consecuencia directa de la suspensión nacional.

La investigación preliminar apuntó a una inestabilidad en equipos de telecomunicaciones antiguos, después de que se registrara un flujo excesivo de datos en la red de la FAA. La autoridad indicó que no tenía indicios de que se tratara de un ciberataque.

Además, hoy lunes 16 de noviembre, la aerolínea United Airlines reportó fallas en su sistema, sin embargo, a las 17:13 horas la aerolínea, indicó que el problema ya fue resuelto.

¿Las tres fallas tecnológicas están relacionadas?

Aunque los tres incidentes ocurrieron con pocos días de diferencia y afectaron servicios importantes para la actividad económica y cotidiana, no existe evidencia oficial de que compartan un mismo origen.

Las autoridades estadounidenses descartaron que la suspensión de vuelos estuviera relacionada con la interrupción de Microsoft. Por otra parte, los problemas bancarios reportados este lunes fueron atribuidos a un inconveniente técnico en los sistemas de Chase, sin que se haya confirmado alguna conexión con los otros acontecimientos.

Las interrupciones afectaron actividades distintas, desde las operaciones financieras y el trabajo digital hasta el transporte aéreo, en un periodo de cinco días en Estados Unidos.

PT