En su cuenta oficial, la aerolínea United Airlines reportó fallas en su sistema. En sus redes sociales indicó:

"Nos disculpamos sinceramente por las molestias. Estamos al tanto de la interrupción generalizada del sistema, y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el servicio lo antes posible. Apreciamos su paciencia mientras resolvemos esto". Ante esto, pidió mantenerse en contacto con la aerolínea para más actualizaciones, y vigilar el estado de los vuelos.

Esta falla se da luego de que el viernes 13 de noviembre, la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos ordenó suspender todos los despegues de vuelos en el país por "circunstancias extraordinarias".

"Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", indicó el aviso de la FAA. En cuanto a los vuelos internacionales, la agencia de aviación señaló que se gestionarían caso por caso. Esto afectó al tráfico aéreo internacional.

De acuerdo con FlightAware, se registraron más de 8 mil 500 retrasos y cerca de 8 mil cancelaciones solo en EUA, sumando a nivel global un total de 12 mil vuelos no programados o reprogramados. Se estima que esto afectó a 1.5 millones de pasajeros en todo el mundo. Tan solo en el AICM más de 18 mil pasajeros resultaron afectados.

Además, este lunes importantes bancos estadounidenses como Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank, JPMorgan y la red de pagos Zelle, también reportaron fallas en sus sistemas.

United Airlines pide disculpas a sus usuarios ante las quejas en redes sociales: "Actualmente atascado en la pista por un problema informático nacional de United, ya que no pueden despejar los aviones para el despegue porque no pueden conectarse al sistema de pesaje", indicó @craiggruen, un usario en su cuenta de X.

Tras esto, la aerolínea respondió: "Pedimos disculpas sinceramente por los inconvenientes. Somos conscientes de la interrupción generalizada del sistema y nuestros equipos están trabajando arduamente para restablecer el funcionamiento a la mayor brevedad posible. Agradecemos su paciencia mientras resolvemos esta situación. Le invitamos a consultar periódicamente si hay novedades y a realizar un seguimiento del estado de su vuelo a través de la aplicación de United. ¡Gracias por su comprensión!".

Minutos más tarde, la aerolínea publicó: "Estamos resolviendo un problema técnico que afecta a los vuelos de salida. No hay impacto en los vuelos en curso, ni en los vuelos de United Express".

A las 17:13 horas (hora de México) United Airlines, indicó que el problema ya fue resuelto.

"Hoy temprano experimentamos un problema relacionado con la tecnología que afectó a algunos vuelos con salida. El problema ha sido resuelto. Por favor, verifica el estado más reciente de tu vuelo".

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