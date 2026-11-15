Video Muestra Cómo SpaceX Recupera Nave en Base de Texas Tras Permanecer en Órbita: Así Ocurrió

Una nave de SpaceX logró volver a la torre de lanzamiento en Texas desde la que despegó un día antes. Un video compartido por la cuenta de SpaceX en redes sociales muestra cómo fue la maniobra en Texas, Estados Unidos.

El pasado viernes el propulsor "Super Heavy" de dos etapas llevó a la nave al espacio tras despegar de las instalaciones de SpaceX SPCX Starbase, Texas.

De hecho, ese mismo propulsor no había logrado regresar a la plataforma de lanzamiento unos 10 minutos después del despegue, lo que frustró el plan de SpaceX de recuperar ambas partes del cohete por primera vez.

¿Por qué es importante la maniobra de SpaceX para regresar una nave a la base donde despegó?

Se trata de una recuperación clave de la nave principal del sistema de cohetes en el esfuerzo de una década de la empresa por desarrollar un cohete completamente reutilizable.

El regreso con éxito de la Starship de SpaceX se logró luego de que orbitó 14 veces la Tierra durante más de 22 horas, lo que supuso un hito clave en la ingeniería en el desarrollo del Starship valorado en miles de millones de dólares, al cual Elon Musk -dueño de SpaceX y Tesla- considera el caballo de batalla del negocio de Satélites de SpaceX.

Son la Starship, Musk busca un sistema de cohetes capaz de volar al espacio y regresar de forma segura. A diferencia de su cohete insignia Falcon 9, que aunque ha realizado más de 100 lanzamientos desde 2010, sólo la primera etapa del cohete es reutilizable. La segunda etapa -la que pone en órbita más cargas útiles- se desecha en el océano tras cada vuelo.

SpaceX aún no ha logrado recuperar ambas etapas de la Starship en una misma misión. Y el escudo térmico de la Starship, compuesto de baldosas hexagonales negras que la protegen del calor abrasador de reentrada en la atmósfera tampoco es completamente reutilizable.

El multimillonario no ha escondido su ambición de llevar a los humanos a la Luna, y con el tiempo a Marte.

¿Cómo fue el regreso de la Starship de SpaceX a la base en Texas?

En el video compartido en las redes sociales de SpaceX se observa el punto de vista desde la nave, así como un plano abierto de la SpaceX Starbase ubicada en el extremo sur de Texas, específicamente en el condado de Cameron, junto a la playa de Boca Chica, frente a la costa del Golfo de México.

Tras desplegar 25 satélites en órbita el viernes 13 de noviembre mientras volaba a unos 260 mil kilómetros de altura, la Starship encendió uno de sus motores para iniciar su descenso a la atmósfera.

Se enfrentó a un calor abrasador mientras su velocidad orbital se reducía a una caída libre supersónica en el cielo sobre las instalaciones de la estación.

Posteriormente volvió a encender tres motores para girar a una posición vertical y dirigirse hacia la torre de lanzamiento, donde dos brazos mecánicos en forma de palillos la sujetaron mientras se mantenía suspendida en el aire.