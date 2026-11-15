Ciencia y Tecnología

Video Muestra Cómo SpaceX Recupera Nave en Base de Texas Tras Permanecer en Órbita: Así Ocurrió

El regreso con éxito de la Starship de SpaceX se logró luego de que orbitó 14 veces la Tierra durante más de 22 horas.

Base de Space X logra recuperar cohete en Texas.El cohete Starship 42 regresa de la órbita a la plataforma de lanzamiento en el 15avo vuelo de prueba desde el complejo de lanzamiento de SpaceX en Starbase, Texas, Estados Unidos. Foto: Reuters.
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+