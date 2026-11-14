Ciencia y Tecnología

Starship Logra Regresar a Starbase y Concreta Histórica Captura de SpaceX

La nave completó una nueva etapa de su vuelo de prueba tras permanecer más de 22 horas en órbita y realizar su maniobra de reentrada

Starship Logra Regresar a Starbase y Concreta Histórica Captura de SpaceXSpaceX logra exitoso aterrizaje de Starship en Texas. Foto: N+

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¡Histórico! Starship de SpaceX regresa a Starbase tras 22 horas en órbita.

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