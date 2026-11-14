Starship Logra Regresar a Starbase y Concreta Histórica Captura de SpaceX

La nave Starship de SpaceX logró regresar con éxito a Starbase, Texas, donde fue capturada en el sitio de lanzamiento tras completar su maniobra de desorbitación y reingreso a la atmósfera terrestre. El resultado representa un avance para el programa de desarrollo de la compañía, al concretar por primera vez el retorno de la nave y su captura en las instalaciones desde donde despegó.

La misión comenzó el viernes 13 de noviembre, cuando el cohete Starship despegó desde las instalaciones de SpaceX en Starbase, al sur de Texas, alrededor de las 16:47 horas. Durante el ascenso, la nave Ship 42 se separó del propulsor Super Heavy y consiguió colocarse en órbita terrestre por segunda ocasión en la historia del programa. Como parte de sus objetivos, también desplegó 26 satélites Starlink V3, mientras continuó su recorrido alrededor del planeta.

El vuelo tuvo una duración prevista de aproximadamente 22 horas y media, durante las cuales Starship completó 14 vueltas alrededor de la Tierra, a una altitud cercana a los 260 kilómetros. Aunque SpaceX tenía previsto recuperar tanto la nave como el propulsor mediante los brazos mecánicos de la torre de lanzamiento, el Super Heavy tuvo que abortar su intento de captura y terminó en el Golfo de México. Por ello, la atención se centró en el regreso de Ship 42, que realizaría su primera maniobra de reentrada y aproximación al sitio de lanzamiento para intentar ser capturada en Starbase.

Mechazilla logra "atrapar" el cohete Starship

La maniobra concluyó con un resultado histórico para SpaceX, luego de que la torre de lanzamiento conocida como Mechazilla consiguiera atrapar a Starship mediante sus brazos mecánicos, también llamados “chopsticks”. La captura ocurrió en Starbase, Texas, después de que la nave completara su recorrido orbital, ejecutara la desorbitación y atravesara la atmósfera terrestre.

A través de sus canales oficiales, SpaceX confirmó el logro con el mensaje “Mechazilla atrapa a Starship”, con el que felicitó al equipo que participó en la operación. El resultado representa un avance importante en el objetivo de desarrollar un sistema de transporte espacial completamente reutilizable, al demostrar que la etapa superior también puede regresar y ser recuperada directamente en la plataforma de lanzamiento.

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