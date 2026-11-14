Sociedad

Qué Pasará el 17 de Noviembre 2026 en México y Todo lo que Se Sabe del 'Apagón Mundial'

Checa todo lo que es verdad con respecto al supuesto apagón mundial del 17 de noviembre y lo que está programado para ocurrir en México

Qué va a pasar el martes 17 de noviembre 2026 en México y todo lo que se sabe del Apagón MundialEn 2024 varias colonias en México se quedaron sin luz. Foto: Cuartoscuro
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