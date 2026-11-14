Qué Pasará el 17 de Noviembre 2026 en México y Todo lo que Se Sabe del 'Apagón Mundial'

La fecha se acerca y con ella aumenta la duda de si es verdad que va a haber un apagón mundial el martes 17 de noviembre 2026, por tal motivo acá te decimos qué pasará ese día en México y todo lo que se sabe con respecto a dicha teoría que empieza a generar preocupación en la población.

Con todo lo que ocurrió durante las últimas horas, en una nota ya te dijimos si el apagón mundial 2026 tuvo que ver con la caída de Microsoft o la suspensión de los vuelos en Estados Unidos durante varias horas, algo que aún afecta a miles de pasajeros que desean viajar y sufren retrasos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Microsoft Restablece sus Servicios Tras Apagón Global que Afectó a Más de 70 Países

¿Es verdad que va a haber un apagón mundial el 17 de noviembre 2026?

No habrá ningún apagón mundial el 17 de noviembre 2026, pero lo que sí ocurrirá es un ejercicio realizado por el Sistema de Alerta de Emergencias (EAS, por sus siglas en inglés), organizado por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), en coordinación con la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC).

La prueba va a permitir evaluar el funcionamiento del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS), que facilita la difusión de avisos oficiales a través de los medios de comunicación participantes. La finalidad es verificar que las alertas puedan transmitirse correctamente y llegar a la población cuando sea necesario.

El ejercicio va a ser realizado en Estados Unidos, aunque esto no afectará a los habitantes del país y mucho menos en México.

¿Qué va a pasar el martes 17 de noviembre 2026?

Una vez desmentido el apagón, lo que sí está programado para ocurrir este 17 de noviembre es que a nivel comercial va a terminar el Buen Fin 2026, la época con más descuentos y ofertas en el año.

A nivel educativo y laboral, estudiantes y trabajadores de todo el país vuelven a sus actividades normales, luego de disfrutar el puente por el feriado de la Revolución Mexicana.

Además de eso existen otras efemérides y acontecimientos históricos el 17 de noviembre:

En 1910, Francisco Villa se levanta en armas contra la dictadura de Porfirio Díaz, marcando el inicio de la Revolución Mexicana en Chihuahua.

Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Día Mundial de la Prematuridad.

Día de Acción para la Eliminación del Cáncer de Cuello Uterino.

Día Internacional de los Estudiantes.

Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Pulmón.

Día Internacional del Síndrome de Smith Magenis.

AO