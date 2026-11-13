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¿Apagón Mundial 2026?: Qué Implica y Cuándo Será la Prueba FEMA en EUA

Las alarmas se han encendido ante un supuesto apagón mundial; te contamos cuál es la realidad y qué implica este test que ha generado tantas dudas.

Vista satelital del EUAVista satelital de Estados Unidos. Foto: Reuters

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Hay preocupación por un apagón mundial en 2026. La realidad: una prueba de alerta en EUA. Conoce cómo funciona y por qué no hay motivo de alarma global.

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