¿Apagón Mundial 2026?: Qué Implica y Cuándo Será la Prueba FEMA en EUA

Miles de ciudadanos están en alerta ante la propagación de la idea de que habrá un supuesto apagón mundial en noviembre de 2026. Las búsquedas se han disparado en un 1000%, planteando dudas sobre presuntos cortes en la energía eléctrica, al acceso al internet y, en cuestión de segundos, transportar a la humanidad al oscurantismo digital.

Pero todo se desprende de un protocolo de revisión del Sistema de Alerta de Emergencia (EAS, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos que se realizará el próximo martes 17 de noviembre y que no involucra a ningún otro país, mucho menos a México.

¿Qué implica la prueba FEMA en EUA?

El pasado 16 de septiembre, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC, por sus siglas en inglés) envió un aviso público para anunciar que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) realizará una prueba a nivel nacional del Sistema de Alerta de Emergencia. Después de ello, se despertó todo tipo de sospechas.

No se trata de un apagón ni de que se interrumpa la energía eléctrica ni las comunicaciones a nivel global.

Se trata de una prueba al sistema nacional de advertencia pública que está diseñado para que el Gobierno de Estados Unidos u otras autoridades oficiales puedan transmitir mensajes urgentes y de emergencia a la población en EUA, a través de la televisión y el radio.

Estos mensajes interrumpen brevemente las transmisiones de televisión terrestre, por cable y satélite, así como de radio a través de las frecuencias AM, FM y satelital para emitir un aviso.

Lo más probable es que se emita un mensaje que señale explícitamente que se trata de una prueba. Sin embargo, la población estadounidense debe tener presente que este tipo de mensajes sí emiten un sonido distintivo, como una alarma acompañado del mensaje.

A través de estas EAS, el presidente de Estados Unidos puede dirigirse a la nación durante una emergencia nacional; también las autoridades locales pueden difundir información como avisos meteorológicos severos como tornados o huracanes.

¿Cuándo será la prueba FEMA?

De acuerdo con el aviso, la prueba está programada para realizarse en todo Estados Unidos el próximo martes 17 de noviembre de 2026, aproximadamente a las 14:20 horas.

Además, destaca que existe una fecha alternativa para el 3 de diciembre de 2026, en donde se podría o aplazar la prueba de noviembre o hacer una nueva prueba en caso necesario.

En ese sentido, no se trata de ningún apagón mundial, ni la desconexión de la energía eléctrica ni del internet, aunque debido a las recientes fallas en el ecosistema de Microsoft y el aviso de la Administración Federal de Aviación (FAA) que ordenó suspender todos los despegues de vuelos, se han encendido aún más las alertas.

Recientes fallas tecnológicas encienden las alarmas

Hasta el momento, Microsoft atribuyó el incidente a un problema originado durante una actualización de su infraestructura de red, provocando que varios servidores quedaran inaccesibles de forma inesperada, afectando a más de 74 países, incluido México.

Sobre la suspensión de las operaciones en aeropuertos de Estados Unidos, la FAA dijo que se trataba de “circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad”.

El secretario de Seguridad Nacional de EUA, Markwayne Mullin, fue cuestionado por la prensa sobre que la FAA estaba implementando un nuevo sistema de control de tráfico a través de Inteligencia Artificial, a lo que respondió que se estaba examinando ese tema, además de corregir a la prensa para pedir que se llame "Super Inteligencia".

No obstante, descartó que se trata de un ataque ciberenético u otro 11 de septiembre: "No hay razón para que el público tenga miedo o esté asustado por sus seres queridos. Esto no es otro 11-S. Solo no puedo repetirlo lo suficiente", dijo Mullin.

TLS