¿Qué Ocasionó que Miles de Vuelos Fueran Cancelados en Estados Unidos Hoy? Esto Dice la FAA

Luego de que te informamos en N+ que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) ordenó hoy 13 de noviembre 2026, la suspensión en tierra de vuelos a nivel nacional en la Unión Americana, se informó en un primer momento que fue por un problema de comunicaciones que ha afectado a los Centros de Control de Tráfico Aéreo de Ruta (Air Route Traffic Control Centers).

Después el secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Markwayne Mullin, dio un posicionamiento y señaló que la orden de suspender los despegues en aeropuertos de todo el país no responde a ningún ataque terrorista y que se debe a "una interrupción en las telecomunicaciones”.

"No hay motivo para que el público sienta temor ni se preocupe por sus seres queridos; esto no es otro 11 de septiembre (en referencia a los atentados contra Estados Unidos de 2001)", explicó Mullin a medios de comunicación en la Casa Blanca.

"La gente parte de esa suposición porque fue la última vez que tuvimos una paralización de vuelos a nivel nacional. Esto es una interrupción en las telecomunicaciones; es algo muy distinto", declaró.

Entre los aeropuertos más afectados por la suspensión se encuentran los cinco con más tráfico aéreo en el país:

Atlanta (que según la web de rastreo Flightaware registraba hoy 385 retrasos)

Dallas-Fort Worth (327 retrasos)

Chicago (395)

Denver (284)

Los Ángeles (266)

Otros de los aeropuertos con más retrasos de vuelos programados tras la suspensión son los de JFK y LaGuardia, en Nueva York, con 199 y 228 retrasos, respectivamente, además de Boston (189), Orlando (199) o San Francisco (249).

Otra autoridad que ha hablado sobre el tema es el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó a través de una notificación del Centro de Mando del Sistema de Control de Tráfico Aéreo que debido a "circunstancias extraordinarias y por motivos de seguridad" se decreta la suspensión de los despegues en los aeropuertos estadounidenses.

Previamente explicó en un mensaje en X que la suspensión responde a "un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo en ruta" y que los técnicos de la FAA están investigando la incidencia.

Este viernes es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y la segunda se registró en enero de 2023 por un fallo del sistema de avisos a los pilotos.

HVI