Internacional

¿Qué Ocasionó que Miles de Vuelos Fueran Cancelados en Estados Unidos Hoy? Esto Dice la FAA

Es la tercera suspensión general de despegues en Estados Unidos en lo que va del Siglo, la primera fue tras los atentados del 11 de septiembre de 2001

ReutersReuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+