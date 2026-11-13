Internacional

EUA Ordena Suspender Despegues de Vuelos en su Territorio por 'Circunstancias Extraordinarias'

Se ha ordenado la suspensión de todas las operaciones de tierra en todos los aeropuertos de Estados Unidos

Un avión de American Eagle pasa junto a la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Foto: AP/Adam GrayUn avión de American Eagle pasa junto a la torre de control de tráfico aéreo en el Aeropuerto LaGuardia en Nueva York. Foto: AP/Adam Gray
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+