EUA Ordena Suspender Despegues de Vuelos en su Territorio por 'Circunstancias Extraordinarias'

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos ordenó este viernes la suspensión de despegues de vuelos en todo su territorio por "circunstancias extraordinarias".

La agencia estadounidense ordenó a todos los operadores de aeronaves suspender todas las operaciones en tierra en todos los aeropuertos.

"Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso", versa el aviso de la FAA. En cuanto a los vuelos internacionales, la agencia estadounidense refirió que estos se gestionarán caso por caso.

Vía X, el secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, dijo que la suspensión de todos los despegues se debe a un problema de comunicación que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo.

"Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Proporcionaremos información actualizada tan pronto como la tengamos", añadió el funcionario.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

De acuerdo con la agencia estadounidense, ha habido una interrupción temporal en las telecomunicaciones y, por abundancia de precaución, todos los vuelos han sido suspendidos.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Momentos más tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró que de momento no hay indicios de que la interrupción en las comunicaciones se deba a un ataque malintencionado.

"Todos están a salvo. No hay motivo para preocuparse por sus seres queridos si están volando", dijo el funcionario estadounidense.

La FAA es la agencia encargada de regular, supervisar y garantizar la seguridad de toda la aviación civil en ese país y en las aguas internacionales que lo rodean.

La interrupción en los despegues por problemas de comunicación se da el día después de que Microsoft 365 reportara una caída global en sus servicios que afectó a más de 70 países.

El precedente más reciente de una suspensión general de operaciones aéreas en el país data de enero de 2023, cuando una avería en el sistema de avisos a los pilotos obligó a interrumpir todos los vuelos.

Con anterioridad, la última medida de esta naturaleza se adoptó a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Aeropuertos de Estados Unidos Paralizados: Así Luce el Tráfico Aéreo Tras Pausa de Vuelos

AMP