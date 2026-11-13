Suspensión de Despegues en EUA ha Afectado a Más de 6 Mil Pasajeros y 40 Vuelos en el AICM

La suspensión de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos podría afectar a los pasajeros que tienen previsto viajar hacia México. Ante esta situación, es importante revisar el estatus del vuelo antes de trasladarse al aeropuerto o acudir a recoger a algún familiar, especialmente en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Con corte a las 19:00 horas, se registran 40 vuelos afectados y 6 mil 197 pasajeros, informó el aeropuerto capitalino. Se estima una posible afectación de 70 vuelos programados para este día, considerando las operaciones de todas las aerolíneas que conectan a ambos países, a través del AICM.

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) ordenó detener todos los despegues en los aeropuertos del país debido a un problema de comunicación que afecta a los centros de control de tráfico aéreo en ruta.

A través de un comunicado, la dependencia informó que sus técnicos investigan el origen de la falla y que proporcionarán actualizaciones conforme dispongan de nueva información.

Ante las restricciones, el AICM confirmó que las operaciones aéreas entre México y Estados Unidos ya presentan afectaciones. Por ello, pidió a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas para conocer posibles cambios en sus itinerarios.

En su mensaje, el aeropuerto señaló:

"Ante la información sobre las restricciones a las operaciones aéreas en Estados Unidos, los vuelos programados desde y hacia ese país están presentando afectaciones.

Por ello, recomendamos a las personas pasajeras con vuelos programados entre el AICM y destinos estadounidenses mantener comunicación con su aerolínea para verificar el estatus de su vuelo y conocer posibles modificaciones en su itinerario.

La administración aeroportuaria permanece atenta a la evolución de la situación y a sus repercusiones en las operaciones aéreas".

Foto: N+

¿Cómo revisar el estatus de tu vuelo de Estados Unidos a México?

El AICM cuenta con una herramienta en línea llamada Estatus de Vuelos Oficiales, donde los pasajeros pueden consultar los horarios de llegadas y salidas, así como posibles modificaciones.

Para revisar la información, es necesario ingresar al sitio oficial del aeropuerto: https://www.aicm.com.mx/pasajeros/vuelos. Una vez dentro, se debe localizar el vuelo e identificarlo con el número que aparece en el boleto.

La plataforma muestra los datos disponibles sobre cada operación, incluidos posibles retrasos o cambios de horario.

Sin embargo, esta herramienta únicamente permite consultar los vuelos correspondientes al AICM. Quienes viajen hacia otra ciudad mexicana deberán revisar también el portal del aeropuerto de destino o consultar directamente con su aerolínea.

La conexión aérea entre México y Estados Unidos representa un importante flujo de pasajeros, con más de 700 vuelos diarios programados entre ambos países, por lo que una interrupción de esta magnitud puede repercutir en numerosos viajeros.

En tanto, Viva Aerobus, Volaris y Aeroméxico informaron que sus operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos se encuentran suspendidas hasta nuevo aviso. Por ello, recomendaron a los pasajeros consultar sus páginas oficiales para conocer el estatus de sus vuelos y posibles cambios en sus itinerarios.

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