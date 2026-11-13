Internacional

Suspensión de Despegues en EUA ha Afectado a Más de 6 Mil Pasajeros y 40 Vuelos en el AICM

Se estima una posible afectación de 70 vuelos programados para este día, considerando las operaciones de todas las aerolíneas que conectan a ambos países

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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