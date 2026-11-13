¿Está Relacionada la Falla en Aeropuertos de EUA con Caída de Microsoft? Esto Se Sabe

La suspensión de vuelos en Estados Unidos y la caída mundial de los servicios de Microsoft ocurrieron con pocas horas de diferencia, lo que generó dudas sobre una posible relación entre ambos incidentes. Sin embargo, hasta este viernes 13 de noviembre de 2026, las autoridades y las empresas involucradas no han confirmado que las fallas tengan un origen común.

Por un lado, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener las salidas de vuelos en todo Estados Unidos debido a problemas de comunicación que afectaron a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo encargados de dirigir las aeronaves entre aeropuertos.

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El secretario de Transporte estadounidense, Sean Duffy, confirmó que técnicos de la FAA investigaban la interrupción. Mientras tanto, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que no había indicios de un ciberataque y describió el incidente como una falla en las telecomunicaciones.

Mullin también señaló que ya se investiga si la implementación del 'sistema de control de tráfico aéreo con IA' está relacionada con la inmovilización de vuelos.

"Estamos analizando eso. Es parte de algo que, obviamente, a través de CISA en el DHS, estamos examinando. Estamos trabajando con nuestros homólogos en todas las agencias", mencionó el secretario.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses analizan ambos incidentes por separado. Por ello, aunque las fallas ocurrieron con pocas horas de diferencia, no existe evidencia oficial que permita establecer una relación entre la interrupción de Microsoft y la suspensión de vuelos en Estados Unidos.

¿Qué pasó con Microsoft y qué servicios resultaron afectados?

De manera paralela, Microsoft enfrentó una interrupción mundial que afectó diferentes herramientas de Microsoft 365, entre ellas Outlook, Teams, Word, Excel, SharePoint, OneDrive y Copilot.

La compañía informó que identificó problemas en sus servidores, donde un proceso encargado de establecer conexiones seguras se sobrecargaba e impedía que algunos equipos continuaran procesando solicitudes.

En sus actualizaciones, Microsoft también señaló que estaba revirtiendo un cambio reciente en la configuración de su red que coincidió con el inicio de la interrupción. Hasta ese momento, la empresa no había encontrado indicios de que el incidente fuera provocado por una actividad maliciosa o un ciberataque.

La falla comenzó el jueves 12 de noviembre y se extendió durante aproximadamente 18 horas, con afectaciones reportadas en distintos países. Posteriormente, Microsoft informó que había atendido el problema técnico de origen y trabajaba en recuperar gradualmente sus servicios.

La coincidencia temporal de los dos incidentes y su posible relación con infraestructura tecnológica y de comunicaciones alimentaron las especulaciones sobre una conexión.

PT