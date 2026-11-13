Internacional

¿Está Relacionada la Falla en Aeropuertos de EUA con Caída de Microsoft? Esto Se Sabe

Ambos incidentes ocurrieron con pocas horas de diferencia y afectaron servicios tecnológicos y de comunicación

Monitores en una torre de control aérea de un aeropuerto en los Estados UnidosFoto: X @FAANews
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