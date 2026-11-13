Internacional

¿A Qué Hora Termina la Suspensión de Despegues de Vuelos en EUA Hoy?

La restricción se mantiene vigente hasta nuevo aviso, mientras los técnicos investigan una falla en los sistemas de comunicación

La suspensión de operación en el espacio aéreo de EUA afectó a miles de pasajerosFoto: N+

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