¿A Qué Hora Termina la Suspensión de Despegues de Vuelos en EUA Hoy?

La suspensión de despegues en los aeropuertos de Estados Unidos ha generado dudas entre los pasajeros que tienen previsto viajar hacia ese país, principalmente sobre cuánto tiempo permanecerá vigente la medida y cuándo podrán reanudarse las operaciones.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Transporte de EUA, Sean Duffy, afirmó que la restricción de despegue de vuelos se levanta después de cuatro horas, pero advirtió que la normalización de los vuelos será lenta. Por lo tanto, no hay una hora exacta, pero se prevé que esto podría ocurrir este sábado.

Duffy también señaló que hubo un problema con la comunicación que afectó a los 22 centros regionales de control de tráfico aéreo que dirigen los aviones entre aeropuertos en todo el país. Técnicos de la FAA están investigando.

Una suspensión de este estilo no había ocurrido desde enero de 2023, cuando falló un sistema informático clave de la agencia.

¿Qué pasó con los vuelos de Estados Unidos?

Por la tarde, Sean Duffy, secretario de Transporte de EUA, informó que se emitió una parada en tierra a nivel nacional para los aeropuertos del país debido al problema de comunicaciones. También señaló que los técnicos de la FAA trabajan para identificar la falla.

La situación no implica que exista una amenaza contra los pasajeros, sino que se trata de un problema técnico que afecta las comunicaciones del control de tránsito aéreo.

Por su parte, la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que, como medida preventiva, se solicitó que las aeronaves en aeropuertos mexicanos con vuelos programados hacia Estados Unidos permanezcan en tierra hasta que las autoridades estadounidenses autoricen reanudar las operaciones.

Esto significa que los pasajeros que viajen desde México hacia alguna ciudad estadounidense podrían experimentar retrasos o modificaciones en sus itinerarios. En el caso de los vuelos que ya se encuentran en el aire dentro de Estados Unidos, estos continuarán hacia sus destinos previstos y aterrizarán conforme a sus planes de vuelo.

La AFAC recomendó consultar los canales oficiales de las aerolíneas y los grupos aeroportuarios para conocer el estado de cada vuelo.