Restricciones a Vuelos en EUA Afectaron a Más de 18 Mil Pasajeros en México: AFAC

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que su par estadounidense, la Administración Federal de Aviación (FAA), solicitó que todas las aeronaves en los aeropuertos mexicanos con vuelos hacia Estados Unidos permanezcan en tierra.

Más de cuatro horas después, la agencia estadounidense levantó la medida y los vuelos procedentes de México comenzaron a reanudarse de forma paulatina, añadió la AFAC.

Derivado de las reestructuraciones temporales implementadas por la FAA, se registraron ajustes en los itinerarios de 193 vuelos, involucrando a 18 mil 2 pasajeros en los aeropuertos mexicanos, precisó la AFAC.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Por su parte, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) prevé que las operaciones aéreas hacia y desde Estados Unidos se normalicen de manera paulatina.

Además, dio detalles sobre las afectaciones de los vuelos de salida y llegada en esta terminal aérea, al corte de las 22:00 horas:

73 vuelos, tres más de los 70 inicialmente previstos.

29 vuelos demorados y 44 cancelados.

10 mil 293 pasajeros impactados.

"El AICM en coordinación con las autoridades y aerolíneas continuará brindando las facilidades para proteger a los pasajeros y contribuir al restablecimiento de los servicios aéreos", se lee en su mensaje publicado en redes sociales.

Aconsejó a los pasajeros a mantenerse en comunicación con su aerolínea y consultar el estatus de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

En un comunicado, la AFAC señaló que a las 19:44 horas, la FAA dio a conocer la reanudación de las operaciones aéreas desde y hacia Estados Unidos.

"Las aerolíneas informarán oportunamente a los pasajeros sobre los horarios de salida de sus vuelos, mientras los aeropuertos internacionales de México estarán atentos a la recepción de las aeronaves procedentes de Estados Unidos", detalló la autoridad aeronáutica mexicana.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Derivado de fallas en los sistemas de comunicación que afectan a diversos centros de control de tránsito aéreo en Estados Unidos, la FAA implementó este viernes restricciones temporales a las operaciones aéreas como medida preventiva de seguridad nacional.

Es la tercera ocasión que Estados Unidos implementa una medida de esta naturaleza, siendo la más conocida la de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando se ordenó que todos los vuelos permanecieran en tierra.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Vuelos a EUA Deben Permanecer en Tierra: México Aplica Restricciones en Operaciones Aéreas

AMP