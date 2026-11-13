Sociedad

Restricciones a Vuelos en EUA Afectaron a Más de 18 Mil Pasajeros en México: AFAC

Tan solo en el AICM, 10 mil 293 pasajeros fueron impactados por la decisión de la Administración Federal de Aviación de EUA

Pista del AICM ubicada en la alcaldía Venustiano Carranza, CDMXFoto: N+
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