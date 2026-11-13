Buen Fin: Recomiendan Evitar Efectivo y Verificar Sitios de Compra en Querétaro

La Policía Estatal de Querétaro difundió una serie de recomendaciones para prevenir robos, fraudes y estafas durante las compras de temporada, tanto en establecimientos comerciales como a través de internet.

Mediante un video publicado en redes sociales, la Secretaría de Seguridad Ciudadana aconsejó priorizar los pagos con tarjeta para evitar cargar grandes cantidades de efectivo. También pidió a la población mantenerse atenta al utilizar cajeros automáticos y evitar distracciones durante las transacciones.

Entre las medidas de seguridad, recomendó mantener los objetos personales a la vista, no dejar bolsas, mochilas o artículos de valor dentro de los vehículos y conservar los comprobantes de compra para realizar aclaraciones, devoluciones o hacer válidas garantías y seguros.

INSERT: Oficial de la Policía Estatal

En cuanto a las compras por internet, la corporación pidió verificar que las páginas correspondan a sitios oficiales de las tiendas, consultar opiniones de otros compradores y revisar los términos y condiciones antes de realizar cualquier operación.

Asimismo, recomendó activar las notificaciones bancarias para recibir alertas sobre movimientos en las cuentas y detectar oportunamente posibles cargos no reconocidos.

La Policía Estatal reiteró que mantendrá presencia en zonas comerciales y establecimientos durante la temporada de festividades, con el propósito de brindar apoyo y atención a la ciudadanía.