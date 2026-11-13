Sociedad

Buen Fin: Recomiendan Evitar Efectivo y Verificar Sitios de Compra en Querétaro

La corporación recomienda verificar los sitios de compra en línea, revisar opiniones de otros usuarios y activar alertas bancarias para detectar movimientos sospechosos

Piden Extremar Precauciones para Evitar Fraudes Durante el Buen FinPiden Extremar Precauciones para Evitar Fraudes Durante el Buen Fin. Foto: N+

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También pide mantener vigiladas las pertenencias, evitar dejar objetos de valor dentro de los vehículos y conservar los comprobantes de compra.

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