Fallas Operativas de Aviación de EUA Provoca Afectaciones en Vuelos de Tijuana

Una falla en los equipos de la Administración Federal de Aviación, provocó la detención temporalmente de los despegues en terminales aéreas clave de la región fronteriza y generando afectaciones en vuelos internacionales desde Estados Unidos y hacia México.

Ante este panorama, la aerolínea mexicana Volaris, emitió un comunicado advirtiendo que sus operaciones se verían afectadas y sus diversos itinerarios podrían experimentar demoras o cancelaciones. La compañía aérea señaló que mantiene un monitoreo permanente de la contingencia en coordinación con las autoridades aeroportuarias para mitigar las afectaciones y mantener informados a los usuarios.

A su vez, el Aeropuerto Internacional de San Diego (SAN) informó que, ningún vuelo se encuentra despegando desde dicha terminal californiana, aunque los vuelos entrantes continúan aterrizando conforme lo permite la disponibilidad de espacio en plataforma.

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Tanto la administración del Aeropuerto de San Diego como Volaris exhortaron a los viajeros con vuelos programados hacia o desde territorio estadounidense a verificar el estatus actualizado de sus itinerarios a través de las aplicaciones móviles y canales oficiales de cada aerolínea antes de trasladarse a las terminales aéreas.



Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) comunicó que, luego de que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) levantara las restricciones operativas, los vuelos con origen y destino en ese país empezarán a normalizarse paulatinamente.



Sin embargo, podrían mantenerse algunos cambios en los itinerarios, por lo que se exhorta a los pasajeros a verificar directamente con sus aerolíneas el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto.

JMR