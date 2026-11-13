Sociedad

Fallas Operativas de Aviación de EUA Provoca Afectaciones en Vuelos de Tijuana

Una suspensión nacional de despegues en Estados Unidos tras una falla en equipos provocó demoras y cancelaciones en vuelos transfronterizos

Problemas operativos afectan vuelos transfronterizosProblemas operativos afectan vuelos transfronterizos | Foto: N+
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