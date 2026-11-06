Programa CAP Agiliza el Cruce Fronterizo de Estudiantes Binacionales de Tijuana, BC

Más de 500 estudiantes binacionales pertenecientes al Southwestern College forman parte del Programa de Acceso Coordinado (CAP, por sus siglas en inglés), una iniciativa diseñada para agilizar de manera significativa los tiempos de espera en los cruces fronterizos de quienes residen en Tijuana y estudian en San Diego.

A través de este esquema implementado en coordinación con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), los alumnos utilizan carriles especiales para cruzar la frontera por las garitas de San Ysidro y Otay, reduciendo la espera a un tiempo estimado de apenas 10 minutos.

El programa se mantiene abierto para aquellos estudiantes que cumplan con requisitos básicos, como estar inscritos en al menos una materia presencial en cualquiera de los campus de la institución educativa.

Estudiantes del campus de Southwestern College | Foto: N+

Joel Pilco, director de Programas Binacionales de Southwestern College, aclaró que los alumnos interesados deben solicitar en primer lugar una carta emitida por la institución. Posteriormente, deben realizar su registro oficial en la plataforma digital de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza utilizando el código proporcionado.

Las autoridades estadounidenses emiten una respuesta en un lapso de 24 a 48 horas para confirmar si la solicitud fue aprobada, este trámite no genera ningún costo para los estudiantes del colegio.

Asimismo, la institución prevé extender este beneficio en el futuro inmediato al personal docente y administrativo que vive en Tijuana. Pilco añadió que esta iniciativa se encuentra actualmente en fase de implementación, mientras el departamento de Recursos Humanos de la institución analiza los mecanismos para su aplicación.

JMR

Con información de Miguel Martinez