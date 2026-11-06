Educación

Programa CAP Agiliza el Cruce Fronterizo de Estudiantes Binacionales de Tijuana, BC

La iniciativa, activa desde abril de 2026, reduce el tiempo de cruce por San Ysidro y Otay a 10 minutos

Southwestern College agiliza cruce fronterizo a 10 minutos para estudiantes de TijuanaSouthwestern College agiliza cruce fronterizo a 10 minutos para estudiantes de Tijuana | Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Programa CAP Agiliza el Cruce Fronterizo de Estudiantes Binacionales de Tijuana, BC | N+